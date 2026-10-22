Mueren los dos tripulantes del avión de combate Mirage estrellado cerca de Nancy

Archivo - Imagen de archivo de un avión de combate Mirage 2000 - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía francesa ha confirmado la muerte de los dos tripulantes del avión de combate Mirage 2000D que se estrelló el martes en los alrededores de Nancy, en el este del país.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 22.40 horas (hora local) del martes en la zona de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle, cuando el aparato, que tenía su base en la la Base Aérea 133 de Nancy-Ochey, "regresaba de una misión".

Los dos tripulantes fallecidos eran un piloto de 27 años y un navegante de 44. De momento, el Ejército no ha revelado sus identidades.

"Las pruebas halladas en el lugar del accidente confirman dos fallecimientos. Sin embargo, estas pruebas deben ser corroboradas mediante análisis de ADN en curso para su identificación", ha explicado fiscal adjunto del tribunal de Metz y responsable de las investigaciones militares en la zona de defensa de Grand Est, Thomas Bernard, en un comunicado recogido por los medios franceses.