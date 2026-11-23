Militares del Ejército de Sudán del Sur (archivo) - Samir Bol / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 23 personas, entre ellas siete niños, han muerto a causa de un ataque vinculado al robo de ganado en el estado sursudanés de Warrap, situado en el norte del país, según han confirmado este lunes las autoridades ocales, que han apuntado directamente a personas armadas vinculadas al opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), que se ha desvinculado del incidente.

El comisionado interino del contado de Tonj Este, Machuei Bith, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora sursudanesa Radio Tamazuj que el ataque fue perpetrado en torno a las 22.00 horas (hora local) del domingo contra el campamento de Bol Bol, antes de resaltar que los asaltantes llegaron desde territorio del estado de Unidad.

Así, ha condenado el ataque y ha reclamado la apertura de una investigación y que los responsables sean llevados ante la justicia, al tiempo que ha destacado que la situación, que ha provocado el desplazamiento de numerosos residentes de Bol Bol, se encuentra ya bajo control de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, una facción del SPLM-IO ha negado que sus fuerzas estén detrás del ataque y ha recalcado que no cuentan con presencia en las citadas zonas de Unidad. Además, ha sostenido que el ataque es un incidente aislado no relacionado con los combates entre el grupo armado y el Ejército de Sudán del Sur, que ha afectado desde hace semanas a esta zona del país africano.

El país, sumido durante los últimos meses en una grave crisis política que ha hecho tambalear el acuerdo de paz de 2018, ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.