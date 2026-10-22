Mueren ocho personas en un bombardeo del Ejército de Colombia sobre posiciones del ELN en Nariño

Archivo - Imagen de archivo de militares colombianos. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han bombardeado este jueves posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Nariño, en el suroeste del país, dejando al menos ocho muertos, en el que es el quinto ataque aéreo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella contra estos grupos desde su llegada al poder.

El objetivo han sido posiciones del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, que desde hace un tiempo ha adquirido mayor presencia en la región, aumentando el número de enfrentamientos por el control del territorio y de las economías ilícitas con la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que comanda 'Iván Mordisco'.

Se trata del primer bombardeo en Nariño, en el marco de las operaciones que De la Espriella ha anunciado para combatir este tipo de grupos armados. Precisamente, el presidente colombiano dio comienzo a este tipo de ofensivas aéreas con una sobre el ELN en Guaviare el pasado 10 de agosto, apenas tres días de jurar el cargo.

El último bombardeo data de dos semanas atrás, en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra posiciones del Frente 33, una facción de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá'. En esta operación murieron cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

La presencia cada vez mayor de menores de edad dentro de estos grupos armados, fruto de los reclutamientos forzados, es uno de los motivos esgrimidos por los detractores de este tipo de operaciones aéreas, a pesar de que tanto este como anteriores gobiernos insisten en que se realizan bajo un estricto protocolo.

A la espera de más información, los cinco bombardeos ordenados hasta la fecha por el presidente de la Espriella han dejado ya cerca de 60 fallecidos.