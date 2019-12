Mujeres indonesias apuestan por el reciclaje de residuos para mejorar su vida

Publicado 14/12/2019 9:15:49 CET

Los Waste Banks nacieron para responder ante el problema en la gestión de basuras en Indonesia

YAKARTA, 14 Dic. (Por Rena Tanjung de World Vision Indonesia) -

Mila se sienta en su escritorio revisando sus notas y su smartphone, concretamente un Android. Por otro lado, dos compañeros están clasificando plástico y botellas en sacos, acompañados de una mujer que acaba de llegar en moto de recolectar la basura local.

"Esto es lo que hacemos todos los días en Marunda Waste Bank", dice Mila. "Trabajo como gerente del centro y soy responsable de recopilar los datos de nuestros clientes. También soy responsable de vender los residuos a nuestros compradores", explica.

Lo que estas mujeres están haciendo es más que una empresa comercial, se trata de una necesidad latente en la comunidad que han aprovechado para hacer negocio. En Yakarta, se producen 7.000 toneladas de basura diariamente, y solo 5.200 toneladas se llevan en camiones de basura al vertedero.

Con el resto de basura no recolectada, el Gobierno de Indonesia decidió iniciar el modelo de Waste Bank desde 2008. Nueve años después, en Yakarta, 325 bancos de residuos funcionan actualmente con un total de 16.608 clientes.

De toda la basura, el 47 por ciento son residuos industriales y el 53 por ciento residuos domésticos con una composición del 67 por ciento de residuos orgánicos y el 32,8 por ciento de residuos inorgánicos y plásticos.

Vivir junto a la basura siempre había sido un problema para Mila en Marunda, en el subdistrito Cilincing, del norte de Yakarta. Fue entonces cuando, en 2014, ella junto a 20 amas de casa decidieron hacer algo para parar el creciente problema: así nació Marunda Waste Bank.

LA GESTIÓN DE CLIENTES, EL GRAN DESAFÍO

Se trata de un centro de reciclaje temporal administrado por la propia comunidad que permite a los lugareños depositar sus desechos y recibir beneficios a cambio, como por ejemplo, créditos, el pago de facturas de servicios domésticos, suministros de alimentos o dinero para sus ahorros.

"Convertimos la basura inorgánica, especialmente el plástico y las botellas, en dinero para cubrir nuestras necesidades. Un residente aquí puede ahorrar alrededor de 98 euros cada seis meses al usar los servicios de Waste Bank. A menudo utilizamos el dinero que ahorramos para comprar alimentos básicos. No podemos comprar mucho, pero es una ayuda para satisfacer nuestras necesidades diarias", explica.

Mila nos explica que no se trata de un proceso sencillo: "Tres años después de que se estableciera el Waste Bank, el almacenamiento de datos seguía siendo un problema constante. Esto se debe a que hay mucha información sobre nuestros clientes ya que cada proceso es personalizado, dependiendo de su situación".

Afortunadamente, todo cambió con la llegada de una aplicación de Android llamada SESAMA, diseñada por un joven de 23 años llamado

Marcello y su compañero de universidad en la Universidad de Atmajaya.

La aplicación, que fue desarrollada con el apoyo y asesoría de World Vision, conecta a los residentes de una región con su banco de residuos más cercano.

Mita Sirat, especialista en agua, saneamiento e higiene de World Vision Indonesia, explica: "Los clientes o residentes pueden organizar la recolección, rastrear sus desechos y verificar su depósito de dinero en tiempo real. La aplicación SESAMA también ayuda a los Waste Banks

con la gestión y administración. Además, Waste Bank puede controlar la cantidad del depósito de residuos, el depósito de dinero, los datos del cliente y las tendencias de las transacciones".

VISTO COMO UN JUEGO

El creador de la aplicación, Marcello, explica que esta fue diseñada originalmente simplemente para jugar, para divertirse. "Al principio, queríamos hacer una aplicación de juegos sobre la recolección de basura", comenta.

"Nuestro profesor rechazó esa propuesta porque dijo que no tenía ningún impacto social. Después de eso, intentamos hacer otra aplicación que pudiera ser utilizada por muchas personas. Conocimos a World Vision y acordamos desarrollar la aplicación SESAMA juntos, para tener un impacto en los más vulnerables", añade.

Entonces, Marcello y World Vision se centraron en desarrollar el concepto de la aplicación y probarlo en algunos bancos de residuos en el norte de Yakarta. Su lanzamiento se produjo en 2016. "Estamos contentos porque muchas personas se están beneficiando de la aplicación

SESAMA. Hemos visto muchos cambios, especialmente en la gestión de los datos de los clientes de Waste Bank", dice Marcello.

BENEFICIOS: MÁS ALLÁ DE LOS BANCOS

Mila lleva usando la aplicación solo unos días, pero rápidamente se ha dado cuenta de los beneficios que tiene usar SESAMA. "Ahora es fácil administrar los datos de los clientes, especialmente las cantidades de dinero que han ahorrado en Marunda Waste Bank", comenta.

"Con esta aplicación, los datos saldrán correctamente. No habrá más errores. Ahora cada miembro puede ver su cantidad de ahorro directamente en su aplicación. No necesitan venir aquí solo para verificarlo. Los residentes que no tienen tiempo de venir pueden usar SESAMA para ordenar una recogida, y nuestro personal puede ir y recoger la basura que han acumulado", explica.