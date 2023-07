Multa a Greta Thunberg por desobediencia a la Policía durante una protesta en junio en Suecia

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Suecia ha impuesto este lunes una multa contra la activista Greta Thunberg por desobedecer las órdenes de la Policía durante una protesta celebrada el mes pasado en el puerto de la ciudad de Malmo, si bien ha vuelto a defender sus acciones debido a la "crisis climática" que atraviesa el mundo.

El tribunal ha impuesto a Thunberg 30 multas diarias a razón de 50 coronas suecas por día (para un total de cerca de 130 euros), así como una multa adicional de mil coronas (alrededor de 86,5 euros) que deberá abonar a un fondo para víctimas de crímenes en el país europeo, según ha informado el diario 'Aftonbladet'.

Durante la vista de este lunes, Thunberg ha incidido en que sus acciones en el puerto de Malmo, donde los manifestantes bloquearon el tránsito de petroleros, fueron "justificables". "Creo que estamos en una emergencia que amenaza la vida, la salud y las propiedades", ha argumentado.

"Innumerables personas y comunidades están en riesgo a corto y largo plazo", ha recalcado, antes de hacer hincapié en que el mundo atraviesa "una emergencia climática". "No hay que esperar a que alguien actúe. Elegimos bloquear los petroleros", ha reseñado.

Posteriormente, ha tildado de "absurda" la sentencia ya una vez fuera del tribunal y ha criticado que "los que actúan en línea con la ciencia tengan que pagar un precio por ello "mientras la industria de los combustibles fósiles puede quemar presente y futuro".

"No tenemos leyes que nos protejan de la avaricia que destruye almas y permitimos que siga desatada en el mundo. No tenemos otra opción que seguir sin cumplir las reglas. Son las reglas lo que hay que cambiar. No daremos un paso atrás", ha zanjado Thunberg, que ha añadido que no apelará el veredicto.