Nace un bebé durante el bombardeo de Kiev.

MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -

Kiev es uno de los grandes objetivos del Ejército ruso y ha sufrido ataques desde prácticamente el inicio de la invasión. Durante la noche del pasado viernes y en pleno bombardeo nació Mia.

La exdiputada y presidenta del centro de acción de anticorrupción Democracy in Action Conference Hanna Hopko compartió la noticia a través de las redes sociales junto a una foto de la recién nacida, confirmando que "la madre está feliz después de este parto tan difícil".

"Cuando Putin mata a ucranianos, instamos a las madres de Rusia y Bielorrusia a protestar contra la guerra", añadía en su mensaje Hopko, "¡Defendemos la vida y la humanidad!"

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9