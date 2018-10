Netanyahu acusa a Irán de tener una "instalación nuclear secreta" en Teherán y pide inspecciones a la AIEA

Publicado 27/09/2018 23:27:03 CET

Advierte de que "seguirá actuando" contra Irán "donde sea y cuando sea" para protegerse

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado este jueves a Irán de tener una "instalación nuclear secreta" en la capital, Teherán, al tiempo que ha reiterado su rechazo al acuerdo firmado en 2015 por suponer "una amenaza para el futuro y la supervivencia" de su país.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu ha hecho referencia a una "osada redada" llevada a cabo por las autoridades israelíes en el "archivo atómico secreto" de Irán en febrero de este año, en la que habrían obtenido 100.000 documentos y vídeos.

"Han pasado meses y la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) no ha tomado medidas. No ha hecho ni una sola pregunta a Irán. No ha pedido inspeccionar ni un sólo sitio nuevo descubierto en ese archivo secreto", ha dicho.

Así, ha recalcado que la citada instalación se encuentra en el barrio de Turkuzahbad y ha animado a la población a dirigirse al lugar, si bien ha advertido de que será limpiado por las autoridades iraníes para retirar el material que supuestamente se encuentra allí.

"¿Por qué ha mantenido Irán un archivo atómico secreto y un almacén atómico secreto?", se ha preguntado, antes de manifestar que "la razón es que Irán no ha abandonado su objetivo de desarrollar armas nucleares". "Eso no ocurrirá porque lo que Irán esconda, Israel lo encontrará", ha resaltado.

"Tengo un mensaje para el director general de la AIEA, Yukiya Amano. Creo que es un buen hombre. Creo que quiere hacer lo correcto. Bien, Amano, haga lo correcto. Inspeccione este almacén atómico. Inmediatamente. Antes de que los iraníes terminen de limpiarlo", ha pedido.

En este sentido, Netanyahu ha reiterado que "Israel nunca permitirá que un régimen que pide su destrucción desarrolle armas nucleares". "No ahora, ni en diez años, ni nunca", ha incidido.

El primer ministro israelí ha señalado además que las autoridades del país "harán lo que sea necesario para defenderse de la agresión de Irán" y "seguirán actuando" contra Teherán en Siria, Líbano e Irak. "Actuaremos contra vosotros cuando sea y donde sea", ha advertido.

En esta misma línea, ha criticado a los que defienden el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y se ha preguntado si "alguien cree seriamente que llenar la teocracia radical de Irán con armas y dinero minimizaría su apetito de agresión".

"Muchos de los que apoyaban el acuerdo creían eso (...) Creían que Irán usaría los miles de millones de dólares que recibió en el alivio de sanciones para mejorar la vida de su pueblo", ha sostenido, antes de denunciar que "durante el último año Irán ha atacado a kurdos en Irak, ha masacrado a suníes en Siria, ha armado a Hezbolá en Líbano, ha financiado a Hamás en Gaza, ha disparado misiles contra Arabia Saudí y h amenazado la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb".

Netanyahu ha recordado además que "el mes pasado fueron arrestados dos agentes iraníes por planificar atentados en Estados Unidos" y que "hace varias semanas fueron arrestados agentes iraníes por planificar atentados en el corazón de Europa".

"Mientras Estados Unidos hace frente a Irán con nuevas sanciones, Europa y otros apaciguan a Irán intentando ayudarlo a saltarse esas nuevas sanciones. Tengo que preguntar, no sólo como hijo de un historiador, judío, ciudadano del mundo, como alguien que ha vivido en el siglo XX: ¿Esos líderes europeos no han aprendido nada de la Historia? ¿Nunca se despertarán?", se ha cuestionado.

LA AMENAZA REGIONAL DE IRÁN

En este sentido, Netanyahu ha apuntado a los intentos de Irán de "establecer bases militares permanentes" contra Israel en Siria y ha recordado que "ya ha lanzado misiles y drones" contra territorio israelí.

"Irán está armando en Gaza a grupos terroristas para lanzar ataques con proyectiles contra nuestras ciudades y cometer atentados contra nuestros civiles. En Líbano, Irán dirige a Hezbolá para construir instalaciones secretas y convertir los imprecisos proyectiles y misiles de precisión", ha denunciado.

Así, ha asegurado que el partido-milicia chií libanés "está usando de forma deliberada a la población inocente de Beirut como escudos humanos". "Han ubicado tres de estos lugares de conversión de misiles en los alrededores del aeropuerto internacional de Beirut", ha dicho.

"Tengo un mensaje para Hezbolá: Israel lo sabe, Israel también sabe lo que estáis haciendo. Israel sabe dónde lo estáis haciendo. E Israel no permitirá que os libréis", ha amenazado.

Netanyahu ha expresado así su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retirar a Estados Unidos del "desastroso" acuerdo nuclear con Irán y ha destacado que muchos vecinos árabes también están agradecidos".

"Israel valora profundamente estas nuevas amistades y espera que llegue pronto el día en el que Israel sea capaz de expandir la paz, una paz formal, más allá de Egipto y Jordania a otros vecinos árabes, incluidos los palestinos", ha señalado. "Estoy deseando trabajar con Trump y su equipo de paz para lograr este objetivo", ha resaltado.

EL PROCESO DE PAZ CON PALESTINA

Netanyahu ha aplaudido igualmente la decisión de Washington de retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo de Derechos Humanos e la ONU y dejar de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), de la que ha dicho que "es una organización que en vez de resolver el problema de los refugiados palestinos, no perpetúa".

El primer ministro israelí ha afirmado que "a día de hoy hay al menos cinco veces más palestinos de los que había en 1948, el año en el que se fundó Israel, y aún así en la ONU Israel es acusado de forma indignante de limpieza étnica". "Es el mismo antiguo antisemitismo con una nueva cara. Eso es lo que es", ha argumentado.

"Es absolutamente ridículo cuando Israel es llamado racista por hacer el hebreo su lengua oficial y de la estrella de David su bandera nacional, cuando Israel es descrito como un Estado de Apartheid por declararse el Estado-nación del pueblo judío", ha sostenido.

En este sentido ha dicho que "representados en la ONU hay más de cien países que tienen un único idioma oficial, a pesar de que muchos otros idiomas se hablan en esos países; hay más de 50 países que tienen cruces y medias lunas en sus banderas, a pesar de que en ellos viven no musulmanes y no cristianos; y hay decenas de países que se definen como estados-nación de un pueblo particular, a pesar de que hay muchas minorías étnicas y nacionales en sus fronteras".

"Ninguno de esos países es denigrado y difamado por celebrar su identidad nacional única", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "lo que es único del pueblo judío no es que tenga un Estado-nación, es que muchos aún se oponen a que lo tenga".

Netanyahu ha aprovechado su discurso para criticar al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, que horas antes tildó de "racista" la Ley del Estado Nación, al que ha recordado que "escribió una disertación negando el Holocausto".

"Su Autoridad Palestina impone penas de muerte a palestinos por vender tierra a judíos", ha dicho. "Abbas, usted paga orgullosamente a terroristas que asesinan a judíos. De hecho, cuanto más matan, más les paga. Está en su legislación. ¿Y condena la moral de Israel? ¿Usted llama racista a Israel?", se ha preguntado.

"Este no es el camino para la paz (...) Este organismo no debería estar aplaudiendo al jefe de un régimen que paga a terroristas. La ONU debería condenar esta política despreciable", ha argumentado.

Por último, Netanyahu ha afirmado que "algunos creen que Israel no puede ser judío y democrático, pero eso es falso, ya que Israel es ambo y siempre seguirá siéndolo".