Netanyahu se defiende de la ola de críticas internas por firmar la tregua con Hamás

Publicado 30/06/2019 13:13:07 CET

JERUSALÉN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este domingo su decisión de aceptar un alto el fuego a largo plazo con el movimiento islamista Hamás frente a las críticas de la oposición del Yisrael Beytenu o de antiguos altos mandos del Ejército.

"A mí no me impresiona la propaganda que se disfraza de consejos. Quienes me están diciendo que ataque Gaza son los mismos que me condenarían si lo hiciera. Hemos impuesto a Hamás unas sanciones muy serias, y les impondremos más si persisten", ha declarado este domingo, al inicio de su habitual consejo semanal de ministros.

Netanyahu ha asegurado que comprende el miedo de las familias israelíes amenazadas por los ataques de las milicias palestinas desde la Franja, pero también defendió las sanciones, "en especial al combustible", contra puntos vitales de Hamás en el enclave.

No todos se han mostrado de la misma opinión. El ex ministro de Defensa y líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, describió la tregua como un "acuerdo de rendición" para Israel y recordó los últimos ataques con explosivos lanzados en globo desde la Franja, catorce de ellos solo el viernes.

"La frontera ha dejado de ser una zona de seguridad nacional para convertirse en un lugar de absoluta negación de la realidad", ha añadido en declaraciones recogidas por el 'Jerusalem Post', antes de acusar al primer ministro de negarse si quiera a hablar con las familias amenazadas del sur de Israel.

El ex jefe del Estado Mayor de Israel y ahora diputado de la coalición Azul y Blanco, Gabi Ashkenazi ha ido más allá. "No vamos a consentir que acabemos atacando pisos francos vacíos para aparentar. Hay que dar a Hamás donde más les duele. Y basta ya de responder con dinero a esos globos explosivos", ha declarado, en referencia a la intervención económica catarí, parte clave de esta tregua, para aliviar la crítica situación en el enclave.