Netanyahu insinúa una intervención israelí para propiciar gobiernos más afines en Colombia o Eslovenia

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este sábado que su país ha evitado la imposición de sanciones a través de "contramedidas" y entre ellas ha citado los cambios de gobierno en países como Colombia o Eslovenia.

"Llevan tres años intentando imponernos sanciones y hemos bloqueado todos y cada uno de estos intentos. Lo hemos conseguido con contramedidas", ha afirmado Netanyahu en una entrevista con el Canal 14 de la televisión israelí.

En concreto cita el "ejemplo" de Reino Unido: "les cerramos el Consulado en Jerusalén"; o "trayendo de vuelta a países que se habían alejado, como Colombia o Eslovenia".

En Colombia el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro fue derrotado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de mayo-junio, mientras que en Eslovenia la coalición liberal Movimiento Libertad renunció a formar gobierno de nuevo tras las elecciones de marzo y dio paso a una coalición de derecha liderada por el Partido Democrático Esloveno (SDS) de Janez Jansa.

"Tenemos otros medios. Las criptomonedas son uno de esos medios. No es el único y no es seguro que vayamos a utilizarlo", ha añadido Netanyahu.