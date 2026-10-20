Netanyahu rechaza arrestar ultraortodoxos por evadir el servicio militar obligatorio: "Va contra su reclutamiento"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este martes arrestar a aquellos judíos ultraortodoxos que evadan el servicio militar obligatorio por considerar que va en contra del reclutamiento "sin coacción" de los miembros de la comunidad haredí.

En declaraciones recogidas por la la emisora Kol Berama, el mandatario ha destacado la importancia de "preservar la Torá". "Estas detenciones no son sino un intento deliberado de dañar el proceso para que los miembros de esta comunidad se sumen al servicio militar sin coacción alguna", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que, por contra, "aquellos que no estén estudiando la yeshiva a tiempo completo "deben alistarse". Así, ha asegurado que su Gobierno estuvo a punto de "aprobar un proyecto de ley que no salió adelante por un solo voto", si bien no ha dado más detalles sobre el asunto.

"Podría aprobarse el año que viene para establecer la relación entre los haredíes y los israelíes seculares para las siguientes generaciones y preservar así la Torá, la cual respeto profundamente", ha manifestado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La coalición liderada por Netanyahu ha tratado en varias ocasiones de sacar adelante medidas polémicas para blindar las exenciones a los judíos ultraortodoxos en relación con el servicio militar, que es obligatorio para el resto. Con esto, el primer ministro buscaba calmar a sus socios de Gobierno, si bien ha provocado duras críticas en las calles.

Esta legislación favorecería el reclutamiento militar de miembros de la citada comunidad pero mantendría las excepciones para aquellos estudiantes a tiempo completo de la yeshiva. Finalmente no fue aprobado por falta de apoyos.

Esto ha llevado a los partidos haredíes a rechazar unirse a una nueva coalición tras las elecciones de finales de octubre si la legislación en cuestión no es aprobada. "Ojalá pudiéramos lograrlo. ¿Es posible hacerlo antes de la formación del Gobierno? Depende de la buena voluntad, el entendimiento y la cooperación. Sé que muchos miembros de la comunidad haredí comprenden que es necesario un nuevo reparto de las cargas", ha remachado.