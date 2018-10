Netanyahu rechaza las críticas por su invitación al Congreso de EEUU para hablar sobre Irán

Actualizado 26/01/2015 11:45:38 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este domingo las críticas vertidas contra él en los últimos días por su decisión de aceptar la invitación del Partido Republicano estadounidense para acudir al Congreso para hablar sobre Irán.

"Iré allá a donde me inviten para expresar la postura de Israel sobre el asunto iraní", ha sostenido, en referencia al programa nuclear de Teherán, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

Así, ha sostenido que un eventual acuerdo entre Irán y el Grupo 5+1 --integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- "pone en peligro la existencia del Estado de Israel".

"No se debe permitir que Irán obtenga armas nucleares. Estoy obligado a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que Irán consiga armas nucleares que apuntar a Israel", ha insistido.

La visita de Netanyahu a Estados Unidos está rodeada de polémica después de que los congresistas del Partido Demócrata hayan negado haberle invitado a comparecer ante el Congreso, acusando a los republicanos de romper el protocolo. Además, ni el presidente, Barack Obama, ni el secretario de Estado, John Kerry, se reunirán con el primer ministro israelí durante su visita.

La Casa Blanca ya hizo ver su malestar por no haber sido consultada y ha confirmado que no habrá un encuentro entre Obama y Netanyahu. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia, Bernadette Meehan, ha asegurado que Obama no quiere que "parezca" que intenta influir en las elecciones legislativas del 17 de marzo.

Netanyahu y Obama mantienen posiciones diferentes sobre la posición que debe mantener la comunidad internacional sobre Irán. Así, mientras que el dirigente israelí comparte con el Partido Republicano la defensa de nuevas sanciones, el mandatario norteamericano ya ha avisado de que vetará cualquier iniciativa en este sentido.