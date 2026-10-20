La nueva primera ministra de Marruecos fija el control del Sáhara como asunto prioritario de su agenda

La nueva primera ministra de Marruecos, Fátima el Mansuri, junto a su gabinete. - GOBIERNO DE MARRUECOS

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva primera ministra de Marruecos, Fátima el Mansuri, ha fijado el control del Sáhara como asunto prioritario de la agenda de su Ejecutivo, apuntando que se centrará en movilizar más apoyos internacionales al plan de soberanía marroquí sobre el territorio.

En un discurso ante el Parlamento en el que ha presentado las prioridades del Ejecutivo, El Mansuri ha señalado que "el Sáhara marroquí sigue ocupando un lugar prioritario entre las causas nacionales". De esta forma ha incidido en que su Ejecutivo continuará defendiendo "la soberanía, la integridad territorial y los intereses del Reino", según ha recogido la agencia de noticias MAP.

Rabat seguirá "movilizando apoyos a favor de la iniciativa de autonomía bajo soberanía marroquí", mientras que "acelerará el desarrollo de las provincias del sur", ha explicado la flamante primera ministra, tras señalar el hito que supuso la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de hace ahora un año que califica la propuesta marroquí para Sáhara como "la solución más viable" al conflicto.

Igualmente, en materia de política exterior, El Mansuri ha recalcado el compromiso del Gobierno con la posición tradicional de Marruecos con la causa palestina y "con una solución pacífica basada en la solución de dos Estados para establecer una paz justa y duradera".

La primera ministra marroquí ha recalcado que las líneas marcadas por el rey Mohamed VI durante el discurso del día del trono el pasado julio constituye la "referencia principal" para la línea de Gobierno, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo se guía por el nuevo modelo de desarrollo y el proyecto 'Marruecos 2035', "basados en una economía productiva, un capital humano cualificado, una inclusión más amplia, un desarrollo territorial sostenible y un Estado eficiente que libere las energías y proteja el interés general".

Además, en un guiño a la unidad de los partidos marroquíes, ha defendido que el programa gubernamental se basa en "la convergencia de los principios de los partidos que integran la mayoría, de sus programas y de sus compromisos electorales", comprometiéndose con la aplicación "progresiva" de estos principios "respetando el realismo operativo y la sostenibilidad de las finanzas públicas".

El nuevo Ejecutivo marroquí juro su cargo ante el rey el pasado viernes, cuando se desveló que El Mansuri seguirá contando con figuras como Abdeluafi Laftit al frente de la cartera de Interior, Naser Burita en Exteriores o Abdel Latif Uahbi en Justicia. La principal novedad es el cambio en el titular de Economía, cargo que ahora recae sobre Fuzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol y ministro delegado de Presupuestos.