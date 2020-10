Nueva Zelanda se cita con las urnas para que la que podría ser la primera victoria de Jacinda Ardern

La líder laborista promete que no seguirá si no gana unas elecciones en las que aspira a una mayoría absoluta

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueva Zelanda celebra este sábado unas elecciones legislativas en las que la actual primera ministra, Jacinda Ardern, parte como favorita para conseguir la que sería su primera victoria en las urnas como candidata, tras haber alcanzado el poder en 2017 gracias a un pacto de coalición con la formación populista y nacionalista Nueva Zelanda Primero que desbancó a la fuerza más votada, el Partido Nacional.

Clara favorita en las encuestas para hacerse con un segundo mandato de tres años, la líder del Partido Laborista neozelandés llega a la cita electoral con el aval de su gestión de la pandemia de coronavirus (con menos de 2.000 contagios en todo el país) y tras haber dejado claro que no contempla otro escenario que no sea la victoria.

En el último debate 'cara a cara' con su principal rival, la líder del Partido Nacional, Judith Collins, Ardern no dudó a la hora de contestar a la moderadora con un rotundo "no" cuando le preguntó si seguirá como líder laborista si pierde las elecciones.

"Esa será seguramente mi opción. Nuestro plan es triunfar en la noche electoral", aseguró la primera ministra, lanzando un órdago que no quiso igualar la candidata de los 'Nats', que apuesta por seguir al frente de su formación y como jefa de la oposición si pierde en las urnas.

La última encuesta publicada este jueves, realizada por Newshub Reid Research, sitúa al Partido Laborista de Ardern como claro favorito para ganar los comicios, con el 45,8 por ciento de intención de voto, muy por delante del Partido Nacional, que se queda con un 31,1 por ciento de respaldo.

EL SOCIO POPULISTA DE ARDERN PODRÍA QUEDARSE FUERA DEL PARLAMENTO

Nueva Zelanda Primero, el socio populista y nacionalista que junto al Partido Verde llevó a Ardern y a los laboristas al poder en 2017, se quedaría con un 3,5 por ciento de respaldo y podría llegar a quedarse sin representación parlamentaria.

El reparto de escaños que pronostica el sondeo concede a los laboristas los 61 escaños que marcan la mayoría absoluta, frente a los 46 diputados que logró Ardern en las anteriores elecciones. Los 'Nats' se quedarían con 41 escaños, frente a los 56 que obtuvieron en los comicios de 2017.

El sondeo contempla, no obstante, una bajada de la intención de voto de los laboristas de 4,3 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior y un aumento del 1,1 por ciento del apoyo al Partido Nacional, por lo que de confirmarse esa tendencia, Ardern podría no alcanzar la mayoría absoluta en un Parlamento neozelandés integrado por 120 escaños. En ese escenario, el Partido Verde podría volver a ser clave, toda vez que se mantienen con un 6,3 por ciento de apoyo, lo que les daría ocho escaños.

En todo caso, Ardern se perfila como la favorita de los neozelandeses para asumir la jefatura del Gobierno tras las elecciones, con el apoyo del 52,6 por ciento de los encuestados, frente al 18,4 por ciento de respaldo que atesora actualmente Judith Collins.

En la última semana, la carismática líder laborista ha hecho campaña con paseos con ciudadanos, a los que ha emplazado a concederle en las urnas un mandato sólido, tras la gestión que ha realizado frente a la pandemia de coronavirus, dejando el balance en menos de 2.000 personas contagiadas y 25 víctimas mortales, y después de haber reanudado parcialmente las conexiones áreas con Australia.

La líder de los 'Nats', por su parte, ha centrado su mensaje en pedir a los votantes que apuestan por políticas conservadoras que no dividan el voto apoyando a las otras dos formaciones neozelandesa de esta tendencia, el partido ACT y Nueva Zelanda Primero, según informa el diario 'The New Zealand Herald'.

Collins ha hecho un llamamiento al voto a los "neozelandeses callados" para lograr así una victoria en las urnas, recordando el mensaje del primer ministro australiano, Scott Morrison, que ganó desafiando a las encuestas en los últimos comicios y aseguró que lo logró por el respaldo de los "australianos callados".

VOTO ANTICIPADO

Más de 4,9 millones de neozelandeses están llamados a las urnas este sábado en una jornada electoral que comenzará a las 9.00 horas y concluirá a las 19.00 horas, tras una primera fase de voto anticipado que comenzó el 3 de octubre y en la que ya han votado más de 1,5 millones de electores, según la Comisión Electoral.

Además de decidir si quieren que Jacinda Ardern siga o no al frente de Gobierno, los neozelandeses se pronunciarán en la misma jornada sobre dos temas sometidos a referéndum no vinculante, la eutanasia y la legalización de la venta, el consumo y el cultivo de marihuana.

"Para muchos electores todo se reduce a Ardern", ha explicado a la agencia Bloomberg el analista político de la Universidad Victoria de Wellington. "Su liderazgo durante la crisis ha llevado a lo que estamos viendo, que es un triunfo aplastante para los laboristas", ha concluido.