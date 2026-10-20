Nuevas protestas masivas de estudiantes y profesores en Albania mientras Rama se abre al diálogo

Manifestaciones antigubernamentales en Albania. - Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las protestas en Albania que lideran estudiantes y profesores universitarios han vivido su séptima jornada de movilizaciones masivas en Tirana, capital del país, marcadas por la tensión y sin visos de que vaya a cesar después de que hayan rechazado el gesto del primer ministro albanés, Edi Rama, tras situar unas sillas rojas frente a su oficina con mensajes de llamada al diálogo.

Las calles del centro de Tirana han vuelto a estar tomadas este martes por manifestantes, en su mayoría jóvenes, que demandan la salida del Gobierno que encabeza Edi Rama, ante el coste de la vida, las deficiencias en las instalaciones del sistema educativo y la corrupción en el seno de su Ejecutivo.

Rama, en un intento de apertura hacia las demandas de los estudiantes, ha sacado siete sillas con tapicería roja a la escalinata junto a la sede de su oficina, cerca del bulevar donde tienen lugar las protestas, con un cartel en el que se leía 'diálogo' sobre el asiento.

La acción no ha sido bien acogida por los manifestantes que, horas después, han tomado las sillas y las han roto frente a la oficina en una nueva señal de falta de sintonía entre el primer ministro y la calle.

Por su parte, los sindicatos estudiantiles hacen fuerza junto a los profesores prometiendo seguir en las plazas y vías públicas "todos los días".

Asimismo, un balance ofrecido por las autoridades albanesas tras los primeros siete días de movilizaciones, con altercados graves como la quema de la sede del Tribunal Supremo, ha arrojado que 310 personas resultaron heridas, en su mayoría agentes de Policía, 191, además de 88 manifestantes y 31 personas transeúntes.

"Entre los casos más graves se encuentran las lesiones que han requerido intervención quirúrgica. Hasta el momento, se han realizado un total de tres intervenciones quirúrgicas", han explicado las autoridades sanitarias en informaciones recogidas por la cadena pública RTSH.

En el frente judicial, un Juzgado de Primera Instancia de Tirana ha ordenado medidas cautelares contra once de los detenidos en los altercados de estos días, del más del centenar de personas arrestadas en este contexto. A estas personas se les ha aplicado medidas como presentarse ante la policía judicial o prohibición de acercarse a 100 metros de instituciones públicas.

Por su parte, este martes el presidente del país, Bajram Begaj, se ha reunido con representantes del cuerpo diplomático en Tirana y con los expresidentes del país, Bamir Topi y Rexhep Meidani, para valorar la situación en medio de las protestas estudiantiles.

En concreto, han acudido a la cita el embajador de Estados Unidos, Eric Wendt, el embajador de la Unión Europea, Moreira de Sousa, el embajador de Alemania, Karl Bergner, entre otros diplomáticos. El pasado fin de semana, la legación estadounidense criticó "la violencia, los disturbios, el daño físico a otros y la destrucción de propiedades" en el marco de las protestas, pidiendo a todos los ciudadanos ejercer su derecho a la protesta "de manera pacífica".