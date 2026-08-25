Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania en torno al mar de Azov deja dos muertos en cada país

Archivo - Un bombero ruso trabaja en la extinción de un incendio provocado por el impacto de un dron ucraniano en un almacén de Krasnodar, en el suroeste de Rusia - Europa Press/Contacto/Roman Sokolov

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes en la región ucraniana de Zaporiyia, en el extremo oriental del país, y en la región rusa de Krasnodar, en el extremo suroccidental de la Federación, según han informado los respectivos dirigentes de estos territorios, apenas separados por el mar de Azov.

"El enemigo ha vuelto a atacar objetivos civiles en la región", ha afirmado en redes el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, antes de apuntar que, "lamentablemente, dos personas han perdido la vida", mientras que otras dos han resultado heridas.

El incidente, en el que "los restos de un dron han caído en los terrenos de la estación de tren de Afipskaya", ha provocado daños a "al menos diez viviendas particulares" de la localidad, llegando incluso a causar un incendio en una de ellas, además de en un terreno de una refinería de petróleo.

Paralelamente, el gobernador de Zaporiyia, Iván Fedorov, ha informado también a través de sus redes de que al menos dos personas han fallecido tras un "ataque hostil" en la homónima ciudad.

"Una bomba guiada rusa impactó en el centro regional. Según la información preliminar, dos personas han perdido la vida", ha señalado, sin detallar la presencia de heridos.