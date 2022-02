El 'número dos' del Gobierno australiano llama "hipócrita" y "mentiroso" al primer ministro en un mensaje de texto

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro de Australia, Barnaby Joyce, ha descrito al jefe de Gobierno del país, Scott Morrison, como un "hipócrita" y un "mentiroso" en un mensaje de texto que habría sido enviado a Brittany Higgins, una exempleada gubernamental que ha denunciado que fue violada por un colega en la oficina de la senadora y ministra de Defensa, Linda Reynolds.

El mensaje, que fue enviado cerca de un mes después de que las acusaciones de Higgins se hicieran públicas, fue enviado por Joyce en marzo de 2021 a través de un tercero dado que el 'número dos' del Ejecutivo australiano no tenía el número de teléfono de Higgings.

El texto ha salido ahora a la luz, a pocas meses de las elecciones federales previstas para el próximo mes de mayo, y podría levantar ampollas entre los políticos, cuya coalición ya se enfrenta a dificultades.

La propia Higgings ha compartido el mensaje con el diario 'The Age' después de que Joyce pidiera a un ministro identificarse por unos supuestos comentarios despectivos contra Morrison. El mensaje en cuestión decía lo siguiente: "Dile a Brittany Higgins que yo y Scott, lo llamaré así hasta que tenga que reconocer su cargo, no nos llevamos bien. Es un hipócrita y un mentiroso, y esa es mi visión desde hace mucho. Nunca he confiado en él y no me gusta cómo convierte las verdades en mentiras".

Sin embargo, Joyce se disculpó posteriormente tras darse cuenta de que se había filtrado una captura de la conversación. "Aunque se suponía que el mensaje era privado, lo que digo está mal y me disculpo con el primer ministro por mis comentarios". "Todo el mundo sabe que en el pasado el primer ministro y yo no nos llevábamos siempre bien", ha añadido.

Así, ha matizado que ahora ha "trabajado de forma cercana con él durante los últimos siete meses". "Es una persona honesta con integridad y desempeña el que posiblemente sea el trabajo más difícil de este país", ha dicho.

Morrison, por su parte, ha confirmado que Joyce ha hablado con él y ha asegurado que "acepta sus disculpas de buena fe".