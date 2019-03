Observadores asiáticos denuncian "clara parcialidad" a favor de la junta en campaña electoral en Tailandia

Publicado 26/03/2019 11:19:48 CET

El partido de los Shinawatra dice que ya cuenta con más de 250 diputados para formar gobierno y poner fin al mandato militar

BANGKOK, 26 Mar. (Reuters/EP) -

La Red Asiática para unas Elecciones Libres (ANFREL), una organización de supervisión electoral con sede en Bangkok, ha denunciado que la campaña de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Tailandia ha tenido una "clara parcialidad" para beneficiar a Palang Pracharat, el partido que tiene como candidato a primer ministro al jefe de la junta militar, el general Prayuth Chan Ocha, al tiempo que han criticado la lentitud en el recuento de los votos.

Dos días después de la cita con las urnas, se mantiene la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones legislativas, las primeras celebradas en el país desde el golpe de Estado con el que se hizo con el poder el general Prayuth.

Los resultados oficiales podrían tardar semanas en conocerse, aunque el llamado 'frente democrático' reivindicó el martes que tiene apoyo suficiente para conformar un nuevo gobierno, el mismo día que el partido que presenta a Prayuth aseguró que tratará de formar un ejecutivo.

La organización de supervisión ANFREL no ha llegado a denunciar directamente fraude en las elecciones del domingo, aunque sí ha dejado claro que el clima previo y la campaña electoral han estado marcados por una "clara parcialidad" a favor del partido de la junta militar.

"El ambiente en gran parte ha sido claramente parcial para beneficiar a la junta militar", ha afirmado en rueda de prensa Amaël Vier, responsable de este grupo de la sociedad civil que busca promover la celebración de elecciones democráticas, en una rueda de prensa. "Muchas personas todavía expresan su desconfianza con el proceso electoral", ha añadido.

Ante la pregunta directa de si las elecciones han sido libres y justas, otro responsable de ANFREL ha preferido no pronunciarse. "Tienen que considerarse a la vez muchas cosas juntas", ha dicho el jefe de la misión de ANFREL, Rohana Nishanta Hettiarachchie. "Es injusto concluir que todo el proceso ha sido justo y libre o no", ha añadido.

La Comisión Electoral de Tailandia no ha querido pronunciarse sobre las acusaciones en torno a la cita electoral. A falta de que se conozcan los resultados definitivos, el partido que apoya al líder de la junta militar ya ha asegurado que buscará aliados para tratar de formar gobierno, a pesar de ser la segunda fuerza en escaños, por detrás del partido Puea Thai, la formación vinculada con los hermanos Thaksin y Yingluck Shinawatra.

El Puea Thai ha denunciado "irregularidades" en los comicios legislativos del domingo y también ha avanzado que va a tratar de formar gobierno con el apoyo de otras formaciones prodemocráticas que se oponen a la junta castrense.

Thaksin Shinawatra, el ex primer ministro tailandés, aseguró el lunes, en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times', que la junta electoral ha manipulado los resultados electorales para mantenerse en el poder, con casos de zonas en las que ha habido más votos que votantes y otras con una participación del "200 por ciento".

Los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral de Tailandia sitúan al Puea Thai como la fuerza ganadora de las elecciones con 137 escaños, seguida por el partido del general Prayuth, con 97 diputados. Estos resultados corresponden a la votación directa para elegir a 350 de los 500 diputados que componen la Cámara de Representantes, a los que hay que sumar los 150 escaños que se deciden por representación proporcional de las listas de partido, en función del porcentaje de papeletas obtenido en la votación directa.

La Comisión Electoral ha advertido de que los resultados definitivos de los comicios no estarán disponibles hasta el 9 de mayo y ha señalado que el retraso en la publicación de los primeros datos electorales se debió a un "error humano".

Este viernes se podrán conocer con más detalles el desarrollo de la cita electoral, cuando la Comisión Electoral difunda los votos totales para cada circunscripción, las cifras que se usan para adjudicar los escaños de representación proporcional de partidos con una compleja fórmula electoral.

El secretario general del Puea Thai, Phumtham Wechayachai, ha asegurado este martes que su partido se ha garantizado más de 250 escaños en la Cámara de Representantes, lo que supone la mitad de la cámara, para poder formar un gobierno. "Podemos confirmar que nos hemos asegurado más de 250 escaños", ha señalado. Esta cifra incluye su proyección de los escaños obtenidos por representación de las listas de partidos.

El dirigente del Puea Thai ha dicho que el partido Futuro Adelante será uno de los socios de la coalición de gobierno aunque no ha concretado que otras formaciones formarán el "frente democrático" para poner fin a la etapa de la junta militar.

A pesar de que lo habitual es que el partido con más escaños sea el que forme gobierno, el partido del general Prayuth, Phalang Pracharat, ha reivindicado su legitimidad para intentar formar un gabinete argumentando que ha sido la formación que ha logrado más votos.

"No tenemos prisa. Todavía hay tiempo", ha dicho el secretario general de esta formación, Sonthirat Sontijirawong, tras una pregunta sobre los posibles socios que apoyarían a su partido. "Quien quiera formar una coalición con nosotros debe aceptar al general Prayuth Chan Ocha como primer ministro. No vamos a ceder ese cargo a nadie más", ha señalado.

El general Prayuth, que era el jefe del Ejército cuando lideró el golpe de Estado en mayo de 2014, ha dicho tras una reunión de la junta militar este martes que no está implicado en las conversaciones para formar gobierno. "Me centraré en liderar el Gobierno hasta que haya un nuevo gobierno", ha asegurado.