Los observadores de la OSCE denuncian la excesiva influencia de Orbán en el proceso electoral húngaro

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los observadores electorales enviados a Hungría por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han detectado un sesgo del sistema en favor del partido del primer ministro, Viktor Orbán, tanto en el uso de recursos públicos como en la parcialidad de los medios.

No es habitual que la OSCE envíe una misión a un país miembro de la UE, pero en el caso de Hungría no es la primera vez. En líneas generales, repite las observaciones de anteriores procesos, de tal forma que la votación transcurrió sin incidentes y los electores tenían varias alternativas donde elegir, pero el sistema no fue todo lo imparcial que debería.

En relación a la campaña, los observadores han cuestionado la opacidad de la financiación de partidos y la interconexión entre los mensajes de la formación de Orbán, Fidesz, y las campañas del propio Gobierno. Asimismo, han criticado que la guerra de Ucrania sirviese como argumento para que tanto oficialismo como oposición se lanzasen ataques personales.

Además, según la jefa de la misión, Kari Henriksen, no todos los candidatos tuvieron el mismo acceso a los medios y hubo una ausencia generalizada de mujeres. "Infrarrepresentadas en campaña y en la vida política en general", según consta en un comunicado de la organización.

Los medios, cada vez más "concentrados" en menos manos, también habrían desempeñado un papel clave en todo el proceso, con una cobertura más amable hacia Fidesz. Así, la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones pudo verse "limitada" por la falta de opciones mediáticas, así como por la ausencia de un debate público entre los principales candidatos.

La responsable de delegación de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, Jillian Stirk, ha recordado que "las elecciones van más allá del día de la votación", señalando que, aunque la jornada transcurrió sin incidentes, hubo "numerosas carencias" en la fase previa. Ahora, confía que en el Gobierno tome medidas para "mejorar" el marco general de cara a futuros comicios.