Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus - Fabio Teixeira / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reclamado a los socios internacionales que incrementen su apoyo a Haití ante el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad, y ha advertido de la que población del país caribeño "no puede esperar más".

El llamamiento se ha producido tras una reunión mantenida este viernes con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en la que ambos han abordado las necesidades más urgentes del sistema sanitario nacional, sometido a una creciente presión por la violencia y la crisis que atraviesa el país.

Tedros ha lamentado que Haití no esté recibiendo suficiente atención por parte de la comunidad internacional y ha destacado los esfuerzos de sus autoridades para mantener a flote los servicios sanitarios pese a la escasez de recursos, especialmente en las áreas de de salud materna e infantil.

"El Gobierno y los profesionales de la salud saben lo que sus comunidades necesitan. Tienen las habilidades y el compromiso para brindar atención, pero requieren urgentemente más recursos, medicamentos, suministros y equipos médicos", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

En este contexto, ha asegurado que la organización que dirige mantendrá su colaboración con el Ejecutivo haitiano para preservar y ampliar el acceso a los servicios sanitarios esenciales.

En un segundo mensaje, Tedros ha expresado además su preocupación por las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios y por las dificultades que afrontan los pacientes y sus familias para recibir asistencia. "Me conmovió", ha reconocido tras comprobar sobre el terreno la presión que soporta el sistema de salud.

Así las cosas, el director general de la OMS ha ensalzado la labor de los trabajadores sanitarios haitianos, a quienes ha presentado como "un salvavidas para las comunidades", antes de reiterar la necesidad de movilizar más ayuda internacional.