Una ONG acusa a Egipto del bombardeo en la zona fronteriza y eleva a 72 los sudaneses muertos

Archivo - Bandera de Sudán (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 72 trabajadores de las minas tradicionales de oro de la región del Triángulo de Halaib, una región en disputa entre Egipto y Sudán, murieron en un bombardeo de aviones de combate egipcios, según ha denunciado la ONG Emergency Lawyers, que eleva así la estimación inicial de trece muertos publicada por otra ONG, la Red de Médicos de Sudán.

"Aviones de combate egipcios han atacado a mineros civiles en la zona de Wadi Norte, dentro de territorio sudanés, y han matado a 72 civiles, según la información preliminar", ha publicado el grupo en un comunicado.

Otro grupo, Defensa de Víctimas de Darfur, eleva los muertos a 200 y los heridos a 120, cifras que no han podido ser corroboradas de manera independiente.

En concreto han sido bombardeados lugares frecuentados por trabajadores de la minería artesanal y puntos de recogida de minerales extraídos de los pozos, zonas habituales de gran concentración de personas, lo que explica el elevado número de víctimas.

Trabajadores y fuentes locales han explicado que el incidente ocurrió en el conocido como Triángulo Fronterizo o Triángulo de Halaib, una zona reclamada tanto por Sudán como por Egipto en la que algunos mineros han recibido avisos para que salieran del lugar.

Egipto controla formalmente la zona desde 1993 y en 2000 se retiraron las últimas fuerzas sudanesas, lo que ha desatado las especulaciones sobre la posible implicación de Egipto en el ataque contra los mineros.

La Red de Médicos de Sudán pide la intervención urgente de las autoridades para atender a los heridos y una investigación transparente sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este incidente.

Asimismo pide medidas para proteger a los civiles y en particular a los mineros en las zonas fronterizas para evitar que se repitan este tipo de acciones.