Una ONG pide a la ONU que mande observadores para vigilar la respuesta policial a las marchas del sábado en Francia

Movilización policial contra las protestas en Francia (imagen de archivo) - Sadak Souici / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Liga por los Derechos Humanos ha reclamado a Naciones Unidas que envíe observadores para que supervisen la respuesta policial para las grandes marchas convocadas para el próximo sábado en Francia tras la "caótica e inconsistente" reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el pasado fin de semana y la intención del Gobierno francés de endurecer próximos despliegues.

"Los únicos anuncios del Gobierno se refieren a una escalada en el despliegue de medios de represión no capacitados para mantener el orden", avisa la LDH.

Por ello, la LDH "ha remitido el asunto al Comité de los Derechos del Niño de la ONU y hace un llamamiento al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que lleve a cabo una misión de observación de las manifestaciones que tendrán lugar para que los manifestantes puedan expresarse pacíficamente".

La LDH, además, pide al Gobierno que dé respuestas de carácter político "cuyo objetivo sea también la desescalada" porque, "si bien el estado de la democracia es una cuestión de debate público, el Gobierno tiene la responsabilidad primordial de restaurar el derecho a la protesta pacífica".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya había expresado su "preocupación" por los incidentes relacionados con las protestas de estudiantes de secundaria en Francia, en particular después de que un estudiante de secundaria perdiera la mano a causa de una granada lanzada por las fuerzas del orden en Lens.