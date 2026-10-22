La ONU alerta del aumento de los ataques de colonos israelíes al inicio de la cosecha de la aceituna en Cisjordania

Soldados israelíes comprueban la documentación de agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas en la localidad de Salem, al este de Nablus, en la Cisjordania ocupada. - Nedal Shtieh / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida de aceituna en Cisjordania ha arrancado este año en un clima de violencia e inseguridad para la población palestina, con constantes ataques de colonos israelíes, disparos e incendios intencionados que han causado daños a olivares centenarios. Naciones Unidas ha advertido del deterioro de la situación y ha reclamado medidas urgentes para garantizar la protección de las comunidades rurales y el acceso a sus tierras.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la organización (OCHA) ha contabilizado al menos 160 incidentes violentos protagonizados por colonos israelíes y vinculados a la campaña agrícola, solo durante las dos primeras semanas de octubre. De acuerdo con el organismo, algunos e estos episodios se produjeron con la participación de fuerzas israelíes o bajo su protección.

Los ataques han afectado también a bienes de propiedad palestina y a los medios de subsistencia de los agricultores,, con el robo de aceitunas ya recogidas y de equipos utilizados para las labores agrícolas. Entre los incidentes recientes figura la agresión, el pasado viernes, a un fotoperiodista de 'The Washington Post' que documentaba la cosecha, así como el ataque registrado al día siguiente contra diplomáticos europeos que se encontraban de visita en una comunidad palestina.

En este escenario, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados ha pedido este jueves a los gobiernos y a los donantes que abandone las declaraciones de condena como única respuesta y adopten actuaciones concretas, ante lo que ha descrito como un comienzo "ominoso" de la temporada por la gravedad de los episodios registrados.

RESTRICCIONES A LOS AGRICULTORES PALESTINOS

Las dificultades para acceder a los olivares constituyen otro de los principales problemas para miles de agricultores palestinos. Las limitaciones de movimiento impuestas por Israel ase han endurecido de forma considerable durante los últimos tres años, impidiendo a numerosos agricultores llegar a sus propias tierras en condiciones de seguridad, mientras los colonos israelíes pueden entrar en terrenos palestinos para recoger sus cosechas, según la oficina de Derechos Humanos.

El responsable de la oficina del organismo en el territorio, Ajith Sunghay, ha subrayado la importancia que tiene el olivo para la identidad y la relación de la población palestina con su entorno, advirtiendo asimismo de las consecuencias de esta situación para unas comunidades que afrontan episodios recurrentes de violencia y vulneraciones de sus derechos.

"Los palestinos suelen decir que los olivos simbolizan su existencia como grupo y su conexión con la tierra", ha afirmado Sunghay, quien ha presentado los ataques contra el campo y los agricultores como "otra herramienta más de desplazamiento y despojo, que agrava el sufrimiento de las comunidades cuyos derechos son atacados a diario".

MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS

El deterioro de las condiciones de seguridad y la destrucción de los cultivos ha ocasionado importantes perjuicios al sector olivarero palestino, cuyas pérdidas acumuladas desde octubre de 2023 ascienden a 157 millones de dólares (cerca de 149 millones de euros), según cálculos del Ministerio de Agricultura palestino.

En la Franja de Gaza, la cartera ministerial estima que ha desaparecido el 90% de los dos millones de olivos existentes durante ese periodo. En Cisjordania, por su parte, unos 286.000 árboles han resultado dañados entre 2023 y finales de septiembre de 2026, 100.000 solo este año, antes incluso de que comenzara la recogida de aceitunas.

Estas cifras, apuntan desde Naciones Unidas, reflejan el impacto de la violencia y de los daños a las explotaciones agrícolas sobre una actividad esencial para la economía y el sustento de numerosas familias palestinas.

LA ONU LLAMA A REFORZAR LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Así las cosas, Sunghay ha reiterado la petición del Grupo de Protección, una red integrada por más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales bajo la dirección de su oficina, para que los Estados miembros incrementen su presencia diplomática en las comunidades mas expuestas a la violencia, haciendo hincapié en la importancia de reforzar esa vigilancia durante la temporada de recolección.

El grupo ha instado también a los gobiernos a ejercer presión sobre Israel para que garantice el acceso seguro de los palestinos a sus terrenos agrícolas, evite los ataques y los desplazamientos forzosos, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas y ponga fin a la expansión de los asentamientos.

En paralelo, ha reclamado a los donantes una financiación rápida y flexible para mantener las iniciativas de protección sobre el terreno, ademas de asistencia jurídica, apoyo a la seguridad alimentaria y programas destinados a preservar los medios de vida de las comunidades afectadas.