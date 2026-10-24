La ONU alerta del deterioro humanitario en Taiz, Yemen, con más de 800.000 personas sin acceso a la ayuda

Archivo - El mercado de Bab al Musa, en la ciudad yemení de Taiz, durante el Ramadán (archivo) - Abdulnaser Alseddik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación humanitaria en la ciudad yemení de Taiz se agrava tras 20 días de cerco impuesto por las fuerzas hutíes, que mantienen a más de 800.000 personas sin acceso a la asistencia humanitaria y dificultan la entrada de alimentos, combustible y otros suministros esenciales, según han advertido varias agencias de Naciones Unidas.

"Las carreteras de acceso han quedado cortadas y eso significa que muy poco combustible, alimentos u otros suministros han llegado a la ciudad desde entonces", ha explicado el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, quien ha alertado de que los enfrentamientos impiden tanto la entrada de ayuda como la salida de la población.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que entre los afectados hay 600.000 personas dependientes de la asistencia humanitaria y 200.000 mujeres y niños. "Estamos intentando desesperadamente recuperar el acceso a Taiz y seguimos apoyando las operaciones más amplias en todo Yemen", ha señalado wl responsable regional de comunicación de la organización para África oriental y meridional, Azfar Deen.

El bloqueo también ha reducido aproximadamente a la mitad la producción de agua, mientras que su precio de acceso mediante camiones cisterna se ha triplicado por la escasez de diésel. La mayoría de los habitantes de Taiz depende de este sistema de suministro, según OCHA.

A la crisis de abastecimiento se suma la desnutrición infantil. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha examinado este año a más de 168.000 menores en la referida ciudad y ha detectado desnutrición aguda en más de 52.000, incluidos 11.500 casos graves. La agencia ha almacenado cerca de 8.000 cajas de alimento terapéutico en la gobernación para atender estos casos, con reservas suficientes para unos tres meses.

Sin embargo, el portavoz de UNICEF, Ricardo Pires, ha advertido de que "las limitaciones de acceso y las interrupciones de las rutas de suministro pueden dificultar que los socios transporten suministros y que las familias lleguen a salvo al tratamiento".

En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reportado 258.679 personas desplazadas entre el 7 de junio y el 19 de octubre, principalmente en las gobernaciones de Taiz y Lahj. Muchas familias se han visto obligadas a desplazarse rápidamente y buscan refugio en asentamientos y comunidades de acogida que están ya saturados. Además, hasta el 17 de octubre han llegado a Yibuti 3.836 ciudadanos yemeníes que huían del deterioro de la seguridad, según los informes de Naciones Unidas.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.