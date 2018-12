La ONU aplaude el ambiente "pacífico" en las presidenciales en Madagascar y pide "contención" de cara a la segunda ronda

Publicado 29/11/2018 18:42:05 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este jueves el ambiente "pacífico" en la primera vuelta de las presidenciales en Madagascar y ha pedido "contención" de cara a la segunda ronda, en la que se enfrentarán los exmandatarios Andry Rajoelina y Marc Ravalomanana.

Así, ha expresado su confianza en que cualquier "disputa potencial sobre el proceso electoral" será abordada "de manera pacífica y a través de los canales legales apropiados", según ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres ha afirmado además que "seguirá los siguientes pasos del proceso electoral" y ha recalcado que "seguirá apoyando al pueblo de Madagascar en la consolidación de la democracia y el desarrollo sostenible".

El Tribunal Constitucional informó el miércoles de que Rajoelina se ha hecho con el 38,23 por ciento de los votos, mientras que Ravalomanana ha recabado el 35,35 por ciento de los apoyos. Por su parte, el actual presidente, Hery Rajaonarimampianina, ha obtenido únicamente el 8,82 por ciento de los respaldos.

El organismo rechazó además la petición del actual mandatario de cancelar la votación y anular las papeletas favorables a Rajoelina y afirmó que no hay pruebas suficientes sobre unas irregularidades generalizadas que justifiquen esta decisión.

Tras el anuncio, Rajoelina dijo a la población, incluidas aquellas personas que no votaron en la primera vuelta, que "no es muy tarde". "Ha llegado el momento de salvar Madagascar. Votad en la siguiente elección. Me dirijo a los que no están convencidos. Dadme la mano", subrayó.

El vicepresidente del Parlamento, Hanitra Razafimanantsoa --miembro del partido de Ravalomanana-- hizo también un llamamiento a la participación y ha resaltado que "el futuro del país para los próximos cinco años está en juego". La segunda vuelta se celebrará en una sola jornada el 19 de diciembre.

Ravalomanana anunció la semana pasada la retirada de todos los recursos sobre los resultados de la primera vuelta para centrarse en la segunda vuelta.

"Mantener los recursos sería síntoma de no aceptar los resultados, por lo que hemos decidido retirarlos, ya que ello sería un acto contrario a lo que hemos dicho", sostuvo un responsable de la campaña de Ravalomanana, según el diario local 'Madagascar Tribune'.

Madagascar se vio afectado por una crisis política en abril provocada por una enmienda legal del Gobierno de Rajaonarimampianina que habría impedido que Ravalomanana se presentara al cargo. Rajaonarimampianina aprobó una nueva ley que eliminó esa disposición un mes después, permitiendo que Ravalomanana se registrara como candidato.