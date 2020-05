La ONU confirma la presencia de al menos 800 mercenarios rusos en Libia

NUEVA YORK, 7 May. (DPA/EP) -

Cientos de mercenarios de una agencia paramilitar rusa se han unido a la guerra en Libia para apoyar a las fuerzas de Jalifa Haftar, según un informe confidencial de expertos de la ONU que informa de la presencia de entre 800 y 1.200 agentes en el país norteafricano.

El documento interno, al que ha tenido acceso la agencia DPA, da cuenta de la participación en el conflicto de Libia de Grupo Wagner, una firma con vínculos con el Kremlin. Se trataría de expertos en artillería y ataques aéreos, así como de francotiradores.

Hasta ahora, Moscú siempre había negado cualquier implicación rusa en esta guerra, que se recrudeció en abril de 2019 cuando la fuerzas de Haftar lanzaron una ofensiva sobre Trípoli para tratar de hacerse con el control de la capital, sede del Gobierno de unidad reconocido por la ONU.

El despliegue de Grupo Wagner, de cuya presencia ya habían informado 'The New York Times' y 'The Washington Post, "ha actuado como un multiplicador efectivo" en favor del Ejército Nacional Libio, comandado por Haftar, según el documento interno de la ONU. La empresa tiene experiencia en Siria, Ucrania y República Centroafricana.

La semana pasada, Haftar anunció una pausa en su ofensiva durante el mes sagrado del Ramadán, mientras que en los últimos días el Gobierno de unidad ha informado de avances en dos localidades estratégicas situadas al oeste de Trípoli.