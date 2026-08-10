La ONU pide detener la escalada en Yemen tras los ataques hutíes contra el estratégico puerto de Moca

Archivo - El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg - Eskinder Debebe/UN Photo/dpa - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha instado este lunes a detener la "escalada" en Yemen y proteger a los civiles y la infraestructura civil tras los recientes ataques perpetrados por los rebeldes hutíes contra el puerto de la ciudad de Moca, en la costa del mar Rojo, que han dejado al menos siete muertos y una treintena de heridos.

"Estoy profundamente preocupado por los recientes ataques de Ansarulá-- nombre oficial de los hutíes-- en Moca, que supuestamente han causado víctimas civiles y militares y daños a la infraestructura, incluido el puerto", ha alertado el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, en un comunicado.

Los ataques contra Moca, una localidad de importancia capital por su proximidad al estratégico estrecho de Bab el Mandeb, han puesto "en riesgo" a los civiles tanto en la ciudad, como en Marib y en otros puntos del país. "Debe detenerse esta escalada y debe protegerse a los civiles y la a infraestructura civil", ha agregado.

Este incremento de las hostilidades en el país asiático es el más significativo "desde el alto el fuego negociado por la ONU en 2022", lo que a juicio de Grundberg "aumenta el riesgo de un regreso al conflicto a gran escala en Yemen".

"Hago un llamamiento a las partes para que ejerzan la máxima moderación y trabajen con mi oficina en pasos concretos para reducir la escalada y prevenir una mayor erosión de lo que el alto el fuego logró para los civiles yemeníes. Este conflicto solo puede terminar de manera sostenible a través de un proceso político inclusivo, y la escalada está llevando a Yemen en la dirección opuesta", ha zanjado.

Los hutíes se han atribuido la autoría del ataque en Moca y han justificado que el puerto albergaba militares y depósitos de armas enviadas por Arabia Saudí, gran aliada del Gobierno reconocido internacionalmente en este largo conflicto, así como en respuesta ataques previos del Ejército yemení contra la ciudad portuaria de Hodeida, bajo control insurgente.

Los ataques de las últimas horas no se han limitado solo a Moca. Otro asalto con drones ha alcanzado refinería del gigante petrolero saudí Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí y cercano a la frontera con Yemen, en la que se ha registrado un incendio, si bien no ha habido que lamentar víctimas.

El ministro de Información yemení Moamar al Eryani ha afirmado que el ataque representa una escalada de extrema gravedad y ha dicho que la amenaza de la milicia hutí ya no se limita al interior de Yemen, sino que se ha convertido en un peligro directo para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como para la libertad de navegación y comercio en el mar Rojo".