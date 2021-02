La ONU pide a RCA un diálogo "inclusivo" con la oposición y los grupos armados que "renunciaron a la violencia"

Un importante partido opositor se desmarca del boicot a la segunda vuelta de las parlamentarias

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "firmemente" el aumento de la violencia en República Centraofricana (RCA) en medio de la crisis desencadenada por las elecciones de diciembre y ha abogado por un diálogo "inclusivo" con la oposición y los grupos armados que hayan renunciado a la violencia.

"El secretario general urge a las autoridades centroafricanas a iniciar un diálogo político significativo e inclusivo con la oposición política y los grupos armados que hayan renunciado a la violencia para rebajar las tensiones y revitalizar el proceso de paz", ha dicho el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Así, ha resaltado que Guterres "ha tomado nota" de la confirmación de los resultados de las presidenciales por parte del Tribunal Constitucional, que ratificó la victoria del actual presidente, Faustin-Archange Touadéra, en medio de las denuncias de la oposición.

"El secretario general sigue muy preocupado por los recientes combates y las amenazas a los civiles en RCA y lamenta profundamente la pérdida de vidas, el deterioro de la situación humanitaria, el desplazamiento forzoso de más de 200.000 personas y el aumento del sufrimiento de la población", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Guterres reitera su llamamiento a un "alto el fuego global" ante la pandemia de coronavirus y ha incidido en la necesidad de "un ceso inmediato de las hostilidades". Asimismo, ha afirmado que los responsables de violaciones de los Derechos Humanos, incluida la muerte de 'cascos azules', "deben rendir cuentas".

Por último, Dujarric ha reseñado que la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA) "mantendrá una postura robusta para aplicar su mandato, incluida la protección de los civiles" y ha trasladado a la población del país africano el "firme apoyo" de la ONU "a sus esfuerzos para consolidar la paz y la democracia".

Las palabras de Dujarric han llegado poco después de que la coalición opositora Coalición de Oposición Democrática 2020 (COD-2020) anunciara que los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias y que "se retira completamente" de lo que describió como "un calamitoso proceso electoral".

La COD-2020 criticó al Tribunal Constitucional por validar los resultados de las presidenciales, en las que Faustin-Archange Touadéra obtuvo la reelección, y de la primera vuelta de las parlamentarias, al tiempo que reiteró que durante el proceso hubo "numerosas irregularidades, fraudes masivos y violencia".

Sin embargo, el partido del ex primer ministro Anicet Georges Dologuélé, quien quedó segundo en las presidenciales, se ha desmarcado de este comunicado y ha dicho que presentará candidatos a la segunda vuelta de las legislativas, según ha informado la emisora Radio France Internationale.

"Denunciamos las irregularidades que marcaron la primera vuelta, pero para defender nuestras ideas es necesario que estemos presentes en el Parlamento", ha dicho Wilfriedo Mescheba, uno de los portavoces de Dologuélé, líder de la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA).

ALTO EL FUEGO

Por su parte, la coalición rebelde Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) aceptó el martes la propuesta de alto el fuego presentada por los países de los Grandes Lagos y Chad, tras la ofensiva que lanzaron en diciembre en plena polémica por las elecciones.

Abakar Sabome, uno de los portavoces de la CPC, resaltó que la coalición "se somete totalmente al alto el fuego unilateral" por "respeto" a los países que lo solicitan, si bien pidió que se determine "por cuánto tiempo" y "qué será lo siguiente". Así, manifestó que los milicianos "permanecerán en guardia" y recalcó que "si el Gobierno no lo respeta e intenta atacar" las posiciones de la CPC, "se responderá de una forma muy severa".

En este sentido, el portavoz de la CPC indicó que los rebeldes "no atacarán Bangui", si bien no se pronunció sobre una retirada de la zona. El Gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre la propuesta de los países regionales ni sobre la declaración de la coalición.

Touadéra decretó el 21 de enero el estado de emergencia durante 15 días a causa de la ofensiva de la CPC y habló de una "preocupante situación de seguridad". Así, argumentó que la medida es necesaria para "sofocar la amenaza de los rebeldes".

Asimismo, el Gobierno centroafricano destacó el 27 de enero que mantendrá sus operaciones contra la CPC hasta que estos grupos se rindan y entreguen las armas. "Lo que ellos han empezado, lo vamos a terminar. Estamos en proceso de ponerle fin", dijo el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Ange Maxim Kazagui.

Las tensiones han repuntado de forma drástica a raíz de la decisión del 3 de diciembre del Tribunal Constitucional de descartar la candidatura de Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes.

Inmediatamente después de la decisión del Constitucional surgieron informaciones sobre reuniones mantenidas por Bozizé con diversos grupos armados, incluidos antiguos integrantes de Séléka y los 'anti balaka' --unas milicias de mayoría cristiana que surgieron en respuesta a los abusos de los integrantes de Séléka--, lo que llevó a las autoridades centroafricanas a acusarle de intentar fomentar un golpe de Estado.

Las elecciones fueron celebradas a pesar de la ofensiva rebelde y de las reclamaciones de la oposición sobre un aplazamiento, rechazado por el Constitucional. La COD-2020 se ha negado a reconocer los resultados y ha denunciado irregularidades en la votación, si bien ha condenado la ofensiva de la CPC.