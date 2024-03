MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la oposición venezolana a las elecciones presidenciales del 28 de julio, Corina Yoris, ha anunciado que han solicitado una prórroga para poder inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a la imposibilidad de acceder al sistema de postulaciones. Este mismo lunes termina el plazo de inscripción.

"Hemos pedido, a través de una carta que no se pudo entregar personalmente a pesar de todos los intentos, pero se envió por las vías digitales, una prórroga para poder entrar al sistema y hacer la inscripción", ha explicado Yoris en una entrevista publicada por el portal de noticias venezolano Efecto Cocuyo.

La comunicación remitida al CNE pide tres días más, hasta el 28 de marzo para "subsanar las violaciones de hecho y de derecho que han ocurrido en el proceso" y poder "proceder a la postulación" que se les "ha imposibilitado".

Consideran así que "se han violado derechos constitucionales", como el de "participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos".

Sin embargo, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha confirmado que el proceso de postulación termina este lunes. "Hoy, por cierto, concluye la participación de los organismos con fines políticos para presentar a sus candidatos", ha declarado desde el CNE poco después de que Maduro presentara su documentación, según recoge la prensa venezolana.

La candidata opositora ha explicado que "el acceso no está restringido porque haya una inhabilitación de Corina Yoris", como sucede con su antecesora en la candidatura, María Corina Machado, sino que "el acceso está cerrado para cualquier tarjeta que se quiera utilizar". "No nos vamos a salir de la ruta electoral, de eso pueden estar seguros, si alguien se sale de la ruta será del otro lado. Nosotros, no", ha remachado.

Además, Yoris ha manifestado su disposición a "devolverle el testigo" a Machado. "Aquí tenemos que ganar la carrera y si uno tiene que pasarle el testigo a otro para que continúe en la carrera, se hace".

En la misma línea, el candidato del Partido Comunista de Venezuela-Dignidad (PCV-Dignidad), Manuel Isidro Molina, tampoco ha podido concretar su candidatura después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asignara la representación del PCV a Henry Parra.

El PCV-Dignidad ha optado por intentar inscribir a su candidato a través de la organización Nueva Visión para mi País (Nuvipa), habilitada por el CNE para las elecciones, pero no ha sido posible.

"El gobierno corrupto del PSUV y sus testaferros se acaba de robar la tarjeta de NUVIPA para impedir la inscripción de la candidatura presidencial alternativa e independiente de Manuel Isidro Molina", ha denunciado Molina en su cuenta de la red social X.

Hasta el momento han podido presentar candidatura 30 partidos políticos que apoyan a diez candidatos, entre ellos al actual presidente, Nicolás Maduro. También se han inscrito Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, José Brito, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rausseo y Luis Ratti.