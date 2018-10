El opositor ruso Alexei Navalni, detenido brevemente por la Policía en Moscú

Actualizado 22/02/2018 16:33:22 CET

MOSCÚ, 22 (Reuters/EP)

El líder opositor ruso Alexei Navalni ha sido detenido este jueves por la Policía y puesto en libertad poco después, semana antes de las elecciones presidenciales a las que se le ha prohibido presentarse como candidato.

Navalni, de 41 años, ha sido encarcelado repetidamente por organizar algunas de las mayores protestas en Rusia en los últimos años contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su círculo más cercano.

El líder opositor ha quedado fuera de las elecciones del 18 de marzo por la pena de prisión suspendida a la que fue condenado, pero ha llamado a boicotear los comicios con el fin de minar la legitimidad de Putin. No obstante, independientemente de la participación, se da por seguro que Putin será reelegido para un nuevo mandato.

Navalni ya informado en Twitter este jueves que le había detenido la Policía cuando salía del dentista. Una hora después, ha anunciado que la Policía le había liberado pero ha aclarado que han iniciado procedimientos legales contra él por organizar protestas ilegales.

"Me ofrecieron llevarme a donde quisiera, pero he declinado y me he ido a trabajar. No entiendo qué ha pasado y por qué hacían falta siete personas para detenerme", ha comentado. De ser declarado culpable, Navalni se enfrenta a una pena de hasta 30 años de cárcel.

La detención de Navalni se ha producido poco después de que su jefe de campaña, Leonid Volkov, también informara en Twitter de que había sido detenido por la Policía en el aeropuerto moscovita de Sheremetievo. Según una portavoz de Navalni, Volkov aún sigue detenido.

En un 'tuit' antes de su arresto, Navalni había señalado que Volkov planeaba viajar la república rusa de Bashkortostan para organizar actividades de observación electoral.

La portavoz de Navalni, Kira Yarmysh, ha indicado a Reuters que el director de la opositora Fundación Anticorrupción ha sido condenado a diez días de cárcel este martes por organizar una protesta no autorizada en enero.