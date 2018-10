O.Próximo.- Israel rechaza el informe de Amnistía Internacional y asegura que el muro ha impedido atentados

Actualizado 04/06/2007 19:04:33 CET

JERUSALÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer ministro israelí, Simon Peres, rechazó hoy el informe presentado hoy por Amnistía Internacional que pide a Israel que desmantele el muro de Cisjordania y aseguró que el número de atentados suicidas se ha reducido casi por completo desde que se comenzó a construir.

En un informe hecho público un día antes del 40 aniversario de la Guerra de los Seis Días, Amnistía internacional denunció los "devastadores efectos" de las cuatro décadas de ocupación militar y aseguró que las medidas impuestas por Israel, que provocan que casi dos millones de palestinos vivan en "estado de sitio", no han servido para proporcionar seguridad a la población israelí ni a la palestina.

En declaraciones a Radio Israel, recogidas por el diario 'Haaretz', Peres dijo el muro de Cisjordania ha demostrado ser un obstáculo para los atentados suicidas. "Los daños más graves causados durante la Intifada, a Israel desde un punto de vista humano, y a los palestinos desde un punto de vista económico, fueron el resultado de los autobuses detonados por suicidas que entraban en Israel desde Cisjordania", aseguró Peres.

"El hecho es que, desde que se levantó el muro, esto ha parado casi completamente. Se han ahorrado decenas si no cientos de vidas", afirmó. "Israel no hizo esto como un capricho. Era la manera correcta de defender la vida en Israel, algo a lo que todos los países están obligados, no sólo tienen derecho a hacerlo", explicó.

En su documento Amnistía Internacional reconoce el derecho y la obligación de Israel de proteger la seguridad de las personas que viven dentro de las fronteras de Israel, mediante vallas, muros o barreras que estén en territorio israelí, pero no dentro de la Cisjordania ocupada. Según la ONG, el 80% del trazado del muro está dentro de territorio palestino.

Por otra parte, el documento pide a los milicianos palestinos que pongan fin de manera inmediata a sus ataques contra civiles, y a la Autoridad Palestina que tome medidas para impedir estos ataques. Sin embargo, según el Ministerio de Justicia israelí, el informe sólo se refiere de pasada al derecho de Israel a defenderse y no da suficiente atención a la amenaza que suponen a los milicianos a los Derechos Humanos de los israelíes.

"La falta de énfasis en la centralidad del terrorismo palestino y la obligación del Ejército israelí de proteger a los ciudadanos israelíes como resultado no es razonable y crea una impresión engañosa deliberadamente", consideró el Ministerio en un comunicado.