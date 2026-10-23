Ordenan prisión preventiva para la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González por presunto blanqueo

Archivo - Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador. - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Ecuador ha ordenado este viernes prisión preventiva para la excandidata presidencial Luisa González y a otras dos personas detenidas en la víspera por un presunto blanqueo de capitales relacionado con la financiación de la campaña electoral de 2023.

El magistrado, accediendo a una petición de la Fiscalía, ha decretado que González permanezca detenida, así como el exdiputado Santiago Díaz y Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO --un partido de centro-izquierda también conocido como Lista 33.

Mientras, Estefanía Molina, que trabajó como asistente de González cuando disputó a Daniel Noboa la Presidencia de Ecuador hace tres años, ha quedado en libertad con restricciones, que incluyen la presentación periódica ante las autoridades, la prohibición de salir del país y el uso de una pulsera electrónica.

El juez ha tomado esta decisión tras la lectura de cargos contra los cuatro acusados de un presunto delito de lavado de dinero. Según la acusación, Revolución Ciudadana habría financiado su campaña electoral con fondos procedentes de actividades "ilícitas" relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.

González, detenida en la madrugada del jueves en la localidad de Manabí, ha denunciado ser objeto de una "persecución política" y ha advertido contra una "dictadura" de Noboa.