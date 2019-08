Otras 24 presuntas víctimas se suman a las denuncias por abuso sexual contra un fallecido sacerdote de Chile

Publicado 02/08/2019 7:41:48 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús en Chile, María de los Ángeles Solar, ha informado este jueves de otras 24 presuntas víctimas se han sumado a las denuncias por abuso sexual contra el sacerdote Renato Poblete, uno de los más conocidos de la orden y fallecido en 2010.

Solar ha señalado que el informe recoge antecedentes de otras posibles víctimas con cuyos testimonios no se pudieron contar previamente porque habían fallecido, no pudieron ser contactadas o no quisieron hacer declaraciones, según ha recogido la cadena de noticias Telesur.

Estas denuncias se sumarían a las otras 22 ya presentadas. Los supuestos abusos de Poblete, que encabezó la mayor obra de beneficencia del país, ocurrieron entre 1960 y 2008 y entre las víctimas hubo cuatro menores de edad al momento de cometerse los delitos, según ha dicho en una rueda de prensa el superior de la orden en Chile, Cristián del Campo.

"Las conductas de abuso de poder, de conciencia, sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete se sostuvieron en una suerte de doble vida, amparado en su imagen pública de persona de bien", ha manifestado del Campo, que ha calificado el comportamiento del sacerdote como "reiterado, grave y sistemático".

Las víctimas de Poblete relatan "abordaje sexual inesperado y violento" y "tocamientos de connotación sexual", ha agregado Del Campo, citando la investigación, que se inició en enero de este año tras la denuncia que realizó públicamente una de las víctimas de Poblete.

Fallecido en 2010 a los 85 años, Poblete fue una figura respetada y de peso en la sociedad chilena, que tejió sólidas redes con el poder político y económico. Dirigió y expandió el Hogar de Cristo, la mayor obra de beneficencia del país.

Según cifras de mayo de la Fiscalía, hay al menos 166 investigaciones vigentes sobre casos vinculados a la Iglesia y 221 personas investigadas, la mayoría sacerdotes.

Destacados clérigos como el exarzobispo de Santiago Ricardo Ezzati o el cardenal Francisco Errázuriz son investigados por la Justicia chilena por un supuesto encubrimiento de delitos que han sacudido al país.

Los delitos de abuso sexual contra niños y adolescentes en Chile no prescribirán, de acuerdo a una ley promulgada el 11 de julio por el presidente, Sebastián Piñera, tras varios escándalos de abusos contra menores que sacudieron al país, sobre todo por parte de miembros de la Iglesia Católica. La ley no es retroactiva.

"A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad", dijo el mandatario. Hasta ahora, la prescripción de estos delitos se establecía en un plazo de cinco a diez años desde que la víctima cumplía la mayoría de edad.