Estos son los países que han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sigue en directo la última hora tras la autoproclamación de Guaidó

Juan Guaidó se ha autoproclamado este miércoles "presidente encargado" de Venezuela durante las multitudinarias manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional que preside en todo el país contra el Gobierno de Nicolás Maduro, desencadenando de forma inmediata una ola de reconocimientos de los países de la región, principalmente.

El encargado de dar el pistoletazo de salida ha sido el presidente estadounidense, Donald Trump. "El pueblo venezolano ha hablado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de Derecho", ha aseverado el mandatario norteamericano. "Animo a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela", ha añadido, asegurando que Estados Unidos "trabajará constructivamente con ellos".

Rápidamente le han seguido los pasos los principales países de la región, que ya habían optado por desconocer a Maduro como presidente cuando este juró su segundo mandato el pasado 10 de enero.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado el reconocimiento de su país desde Davos, donde está participando en el Foro Económico. "Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo se libre de la dictadura", ha afirmado.

Junto a él han comparecido ante la prensa el presidente brasileño, Jair Bolsonaro; la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz; y la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quienes han anunciado también el reconocimiento de sus respectivos gobiernos a Guaidó como líder interino de Venezuela.

"El Gobierno del Perú reconoce y respalda al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien asumió en la fecha como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro", ha señalado el Ministerio de Exteriores peruano.

En un mensaje posterior en Twitter, el nuevo presidente de Brasil ha asegurado que su país "apoyará política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social vuelvan a Venezuela". "Todo el apoyo a los hermanos venezolanos. Brasil está con ustedes", ha añadido.

Brazil recognizes Mr. Juan Guaidó as President in charge of Venezuela.

Brazil will politically and economically support the transition process in order for democracy and social peace return to Venezuela.