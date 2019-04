París niega que se utilicen armas de fabricación francesa contra civiles en Yemen

Publicado 18/04/2019 10:28:17 CET

PARÍS, 18 Abr. (Reuters/EP) -

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha asegurado que no tiene constancia de que se estén utilizando armas galas contra la población civil en Yemen, a pesar de la investigación publicada por el portal Disclose y que identificaba como de origen francés de carros de combate, piezas de artillería y misiles guiados por láser usados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

"Por lo que sé, no se están utilizando armas en ninguna ofensiva de la guerra de Yemen. No tengo ninguna prueba que me lleve a pensar que las armas francesas son responsables de víctimas civiles", ha declarado Parly en los micrófonos de Radio Classique.

La investigación de Disclose incluye la publicación de un documento de 15 páginas de la Dirección de Inteligencia Militar francesa (DRM) con mapas y detalles sobre el despliegue de armamento de fabricación francesa dentro de Yemen y en el lado saudí de la frontera y que suponen una amenaza para amplias zonas pobladas de Yemen.

Estos datos contradicen la versión del Gobierno francés con su presidente, Emmanuel Macron, a la cabeza, ya que París sostiene que las armas francesas vendidas a Arabia Saudí se utilizan únicamente en la frontera y solo con fines defensivos.

Riad y Abú Dabi son los principales integrantes de la coalición internacional que respalda al gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional frente a la insurgencia huthi, que controla la mayoría de las zonas pobladas del país.