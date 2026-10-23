El Parlamento de Marruecos avala por mayoría absoluta el programa del nuevo Gobierno de El Mansuri

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Marruecos ha avalado por mayoría absoluta el programa del nuevo Gobierno encabezado por la nueva primera ministra del país, Fátima Zahra el Mansuri, quien se ha convertido en la primera mujer en ocupar el puesto en el país africano, al frente de una coalición integrada por cuatro partidos.

El programa de El Mansuri ha sido aprobado con 204 votos a favor y 127 en contra, lo que supone una muestra de confianza de la Cámara de Representantes al nuevo Ejecutivo, surgido de las elecciones legislativas celebradas el 23 de septiembre, en las que se impuso el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) de la jefa de Gobierno.

De esta forma, el nuevo Ejecutivo ha quedado investido tras esta sesión, en la que El Mansuri ha defendido un proyecto "nuevo y ambicioso" que pasa por una "ruptura" en los métodos de gestión y a la aplicación de los proyectos, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Asimismo, ha defendido que el programa de su Gobierno fue aprobado tras "debates" y un "examen minucioso" de la situación, habida cuenta de que el PAM ya era parte del tripartito gubernamental durante el anterior mandato, que estuvo encabezado por la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), ahora fuera de la coalición.

La primera ministra ha vuelto a tender la mano a los partidos opositores para abordar el futuro del país a través del diálogo y ha incidido en que "los ciudadanos esperan resultados y que el Gobierno estará a la altura". Así, ha remarcado la importancia de lograr la confianza de la población, especialmente ante la baja participación en los comicios.

La propia El Mansuri fijó esta semana el control de Sáhara Occidental como un asunto prioritario de la agenda de su Ejecutivo, apuntando que se centrará en movilizar más apoyos internacionales al plan de soberanía marroquí sobre el territorio, frente a la oposición frontal a esta vía por parte del Frente Polisario.

Las elecciones legislativas en Marruecos, que registraron una participación inferior al 40%, han estado marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.