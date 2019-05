El Parlamento ucraniano rechaza los cambios en el sistema electoral propuestos por el nuevo presidente

Actualizado 22/05/2019 20:58:48 CET

KIEV, 22 May. (Reuters/EP) -

Los diputados han dado un revés este miércoles al nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al rechazar los cambios propuestos por este en el sistema electoral de cara a las elecciones anticipadas previstas para julio.

El mandatario, un cómico sin experiencia política, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones en abril con un amplio margen sobre el presidente saliente, Petro Poroshenko, con promesas de combatir la corrupción y acabar con la política de siempre.

Pero su partido actualmente no tiene representación parlamentaria y la votación de este miércoles ha dejado de manifiesto la capacidad de los diputados de frustrar su agenda de reformas, al menos hasta la celebración de los comicios, que se espera que gane Zelenski.

Además, el presidente de la cámara ha acusado a Zelenski de provocar una crisis constitucional al disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas y ha dicho que los diputados contestarán la decisión en los tribunales.

Zelenski necesita que el Parlamento apruebe las reformas que prometió a los votantes, incluido privar de inmunidad a los parlamentarios. Además, la asamblea también tiene que votar las leyes necesarias para mantener el flujo de la ayuda exterior.

El presidente ha prometido acabar con el sistema de voto mixto del país, que considera que limitaría la corrupción y la compra de votos. En la actualidad, el 50 por ciento de los escaños son determinados por una votación proporcional mediante listas de partido y el 50 por ciento mediante la elección de representantes por circunscripciones locales.

La reforma que plantea Zelenski suprimiría estas últimas. Los analistas considera que esto ayudaría al mandatario, ya que su partido carece de una fuerte presencia regional como la que tienen los partidos más asentados.

Sin embargo, los diputados han criticado los posibles cambios, argumentando que fomentarían la corrupción en lugar de prevenirla. "Los cambios no solo no mejoran la legislación y no refuerza los estándares democráticos, sino que los empeoran", ha sostenido Artur Gerasimov, líder de la facción del expresidente Poroshenko.

Los diputados también han criticado los nombramientos para puestos clave hechos por Zelenski, que incluyen a algunos de sus socios empresariales y a Andri Bogdan, un abogado vinculado a uno de los hombres más ricos del país.

"¿Qué está haciendo el presidente Zelenski? Está nombrando a todos sus socios de negocios para puestos gubernamentales", ha denunciado Oleh Lyashko, otro dirigente opositor. "¿En qué se diferencia de Poroshonko?", ha añadido.

El Parlamento tampoco ha votado sobre si acepta la renuncia del primer ministro, Volodimir Groysman, que anunció su dimisión el lunes en respuesta a la decisión de Zelenski de disolver el Parlamento.