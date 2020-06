El Parlamento suizo da un primer respaldo a la legalización del matrimonio homosexual

GINEBRA, 11 Jun. (DPA/EP) -

La Cámara Baja del Parlamento suizo ha respaldado este jueves por amplia mayoría un reforma que iguala los derechos de las parejas homosexuales y heterosexuales a la hora de contraer matrimonio, en un nuevo avance para un país que hasta ahora solo autorizaba uniones civiles con menor alcance en temas de nacionalidad o adopción.

El Consejo Nacional ha aprobado los cambios con 124 votos a favor y 72 en contra. En el mismo paquete, que queda ahora pendiente del visto bueno de la Cámara Alta, se incluye una reforma que autoriza a las parejas de lesbianas a utilizar a donantes de semen para concebir hijos.

Encuestas recientes muestran un apoyo mayoritario de la ciudadanía suiza al matrimonio homosexual y en la votación de este jueves solo ha dicho 'no' una pequeña facción de la formación SVP. El partido EDU, conservador, aspira a someter el tema a referéndum, pero no ha logrado las firmas necesarias por el momento.