El partido de Bozizé llama a la calma tras la anulación de su candidatura en RCA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kwa Na Kwa (KNK), el partido del expresidente François Bozizé, ha hecho un llamamiento a la calma a sus seguidores después de que este jueves el Tribunal Constitucional de República Centroafricana invalidara su candidatura de cara a las presidenciales del próximo 27 de diciembre.

"El partido llama a los obreros y obreras a la calma y la contención. Les pide sobre todo no ceder a la provocación y a permanecer comprometidos en la lucha democrática con vistas al cambio en RCA", ha señalado el partido en un comunicado firmado por su director de campaña, Christian Nguenebem.

Bozizé, que regresó del exilio en diciembre de 2019 tras ser derrocado en 2013 por la coalición de grupos rebeldes Séléka --mayoritariamente musulmanes--, recibió en julio el apoyo del KNK de cara a las elecciones.

Contra el expresidente pesaba aún una orden de arresto dictada en su contra en 2013 por crímenes contra la Humanidad e incitación al genocidio durante sus diez años en el poder. Además, está sujeto a sanciones por parte de la ONU, que le acusa de haber apoyado desde el exilio a los grupos de autodefensa 'antibalaka', integrados mayoritariamente por cristianos y que se enfrentaron con los antiguos Séléka tras su salida del poder.

Estos han sido precisamente los motivos alegados por el Constitucional para no validar su candidatura. "El candidato es objeto de una orden de arresto internacional en su contra lanzada el 31 de marzo de 2014" así como objeto de sanciones por parte de la ONU que fueron "renovadas el 28 de julio de 2028", ha señalado el tribunal en su fallo. Como resultado de ello, no cumple con "el criterio de buena moral que figura en el Código Electoral", ha justificado.

En este sentido, el KNK ha destacado que pese a la orden de arresto en su contra, en el año que Bozizé lleva en el país no ha sido convocado ni ha declarado ante ningún juez, por lo que, dado que aún no ha sido condenado, debería prevalecer la presunción de inocencia y, por tanto, este argumento para invalidar su candidatura no se sostiene.

Por lo que se refiere a las sanciones dictadas por la ONU, el partido ha defendido que "no tienen valor judicial" ya que el Consejo de Seguridad no es un tribunal. Además, ha incidido en que Bozizé no ha obstaculizado en ningún momento en estos años a las autoridades en el país y ha subrayado que las sanciones no le privan de sus derechos cívicos y políticos.

LLAMAMIENTO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En la misma línea se han pronunciado los máximos representantes de la comunidad internacional en Bangui. En un comunicado conjunto, Estados Unidos, Francia, Rusia, UE y UA han pedido "a todos los actores y partidos políticos, la sociedad civil, los medios así como a todas las fuerzas vivas, el respeto de las decisiones del Constitucional, así como todas las instituciones implicadas en el proceso electoral.

El llamado G5+ ha expresado su particular preocupación "ante las crecientes tensiones en torno a los preparativos electorarles" y ha llamado a todos los actores implicados a "contribuir a la creación de un clima tranquilo, absteniéndose principalmente de vehicular mensajes de odio, denigración y división".

"Todo recurso a la violencia o a manifestaciones hostiles es inaceptable", han recalcado los firmantes, reclamando igualmente a los grupos armados firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019 con el Gobierno que "respeten sus compromisos, cesando inmediatamente las violaciones contra la población y toda acción susceptible de perturbar de alguna manera las operaciones electorales en todo el territorio nacional".

Además de la candidatura de Bozizé, el Tribunal Constitucional también desestimó otras cuatro candidaturas y validó las 17 restantes, entre las que figura el actual mandatario, Faustin Archange Touadéra, así como la que fuera presidenta durante la transición, Catherine Samba-Panza, entre otros.