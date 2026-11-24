Archivo - La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina. - Tobias Hase/dpa - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad en el marco de la represión de las protestas antigubernamentales de 2024, que derivaron en su huida del país, planea regresar a Bagladesh el 16 de diciembre, según ha anunciado este martes su partido.

"El 16 de diciembre, la líder del pueblo regresará al país. El 16 de diciembre, el pueblo ocupará las calles", ha dicho la Liga Awami a través de un breve mensaje en redes sociales, sin que por ahora esté claro cómo pretende regresar al país asiático desde India, después de que las autoridades bangladeshíes rechazaran recientemente su petición de obtener un nuevo pasaporte.

De hecho, el secretario de Estado para Exteriores de Bangladesh, Humaiun Kobir, ha destacado durante la jornada que Hasina solo puede regresar "esposada y bajo estricta vigilancia". "La realidad es que ningún terrorista recibirá permiso para regresar, si no es a través de una extradición", ha explicado, ante las reiteradas negativas de India a dar este paso.

"Por frustración, uno puede pagar a asesores para que escriban muchas cosas, pero la realidad y las aspiraciones son cosas diferentes. Algunos pueden soñar cuando duermen, o tener pesadillas, sobre que vuelven a Bangladesh andando o en un vuelo", ha ironizado, según ha recogido el diario bangladeshí 'The Daily Star'. "No es una pasajera normal", ha resaltado, en referencia a la sentencia que pesa contra ella.

En esta línea, ha acusado además a la Liga Awami de estar detrás de "actos terrorista" en Bangladesh, unas acusaciones a las que por ahora no ha reaccionado la formación de la ex primera ministra. "El pueblo de Bangladesh ve que el terrorismo viene de una única fuente, el terrorismo de la Liga Awami, patrocinado por Hasina desde Nueva Delhi. Todo el mundo lo ve, no es ciencia espacial", ha zanjado.

Hasina, que ha sido primera ministra en dos ocasiones --de 1996 a 2001 y de 2009 a 2024--, ha insistido en varias ocasiones desde su exilio autoimpuesto en India en su intención de regresar a Bangladesh a pesar de la pena de muerte que pesa sobre ella por las más de 1.400 muertes que se produjeron durante la represión de las masivas protestas estudiantiles de 2024 y que desembocaron en su caída tras 15 años de mandato.

La ex primera ministra bangladeshí ha sido además condenada a 21 años de cárcel a la ex primera ministra Sheij Hasina en un caso por corrupción en relación a irregularidades en la obtención de terrenos en la capital del país, Daca, un juicio en el que también fueron sentenciados a penas de cinco años de cárcel sus hijos Sayib Uazed Joy y Saima Uazed Putul.