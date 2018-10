El partido independentista bávaro se queda de nuevo fuera del gobierno regional

Publicado 15/10/2018 17:08:59 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 15 Oct. (DPA/EP) -

El independentista Partido Bávaro (BP) ha vuelto a quedarse de nuevo fuera del gobierno bávaro tras las elecciones regionales del estado, ubicado en el sur de Alemania, en las que ha obtenido el 1,7 por ciento de los votos.

En las elecciones de 2013 obtuvo un 2,1 por ciento de los votos, pero esto no desanimó a su presidente, Florian Weber, que no dudó en mostrarse optimista en la campaña electoral.

El BP esperaba poder ganar votos en esta ocasión en las regionales bávaras, donde la Unión Social Cristiana (CSU) ha sido el partido más votado, con un 37,2 por ciento de los votos, aunque ha perdido su mayoría absoluta.

El partido sueña con una Baviera independiente y sigue de cerca el proceso secesionista en Cataluña. "No me moriré sin ver Baviera independiente. Los acontecimientos políticos en el mundo se aceleran tanto que me arriesgo a ponerle fecha, unos diez años", dijo Weber en una entrevista publicada esta semana en el diario español 'El Mundo'.

El BP, con su programa independentista y valores conservadores, cuenta con alrededor de 6.300 miembros y en la red social Facebook tiene más de 30.000 seguidores. Fundado en 1946, se presentó por primera vez a unas elecciones regionales en 1950 y obtuvo cerca de un 18 por ciento de los votos.

Desde entonces, el deseo independentista bávaro se ha desinflado manteniéndose siempre en torno al uno por ciento de los votos. Las razones aducidas por este partido para la independencia de Baviera, que van desde las diferencias lingüísticas hasta factores históricos, parecen no atraer a los votantes.

A esto se suma que, a principios de 2017, el Tribunal Constitucional alemán falló en contra de que el 'land' de Baviera pudiese celebrar un referéndum de independencia, al entender que su separación de Alemania vulneraría la Constitución del país.

Weber arremete contra la política del Gobierno de Angela Merkel y ciudades como Berlín y critica las aportaciones económicas de Baviera, las mayores del país, al sistema de solidaridad social alemán.

En su opinión, la capital alemana "estará poblada por un grupo de analfabetos bien pagados" en un futuro, indicó recientemente, según recogió el diario berlinés 'BZ'. "No puedo evitarlo, pero todo esto me recuerda cada vez más a Roma, poco antes del colapso del Imperio Romano", manifestó.

"Berlín es una utopía podrida", apuntó. "El propio fracaso en la escuela y la política de empleo se paga simplemente con dinero del Estado", criticó.

"Pan y juegos para mantener contentos a sus propios votantes. Y todo esto sólo funciona porque el dinero del resto de la República, y sobre todo de Baviera, fluye a este pozo sin fondo a través de varios mecanismos de transferencia", lamentó.