Partidos políticos de Brasil piden explicaciones a Bolsonaro por sus acusaciones sobre supuesto fraude electoral

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros de varios partidos políticos de Brasil han pedido al Tribunal Superior Electoral que exija explicaciones al presidente, Jair Bolsonaro, por sus acusaciones sobre un presunto fraude electoral en el país.

Tras años hablando de "fraude", el mandatario brasileño habría admitido el jueves carecer de pruebas sobre dichas acusaciones. Por ello, once partidos han presentado una solicitud para que el Tribunal Superior Electoral pida explicaciones formales al presidente, que arremetió contra las máquinas de votación electrónica.

Bolsonaro habría mostrado en un vídeo noticias y vídeos "falsos" que ya habrían sido desmentidos en reiteradas ocasiones por organismos oficiales, según informaciones del portal de noticias G1.

"A los que me acusan de no presentar pruebas, les devuelvo la acusación. Presenten pruebas de que no es defraudable", declaró Bolsonaro en un momento. No hay forma de probar que las elecciones no fueron amañadas", ha insistido. "No tenemos pruebas, lo dejo muy claro, pero hay indicios de que en las elecciones para senadores y diputados pueden pasar lo mismo. ¿Por qué no?", ha manifestado.

Las diferentes formaciones han acusado así al mandatario de criticar a partidos de la oposición, diputados y senadores, quienes se habrían mostrado contrarios a los intereses del presidente, así como de haber cometido "numerosos delitos contra el presidente del Tribunal Superior Electoral".

La solicitud también señala que el presidente "busca desacreditar los pilares democráticos" del país y dañar la fiabilidad de unas elecciones que "garantizan la alternancia democrática en estricto reflejo de la voluntad popular".