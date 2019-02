Los partidos políticos de Líbano alcanzan un acuerdo para formar Gobierno

Actualizado 01/02/2019 2:05:19 CET

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Los partidos políticos libaneses han alcanzado un acuerdo para formar un nuevo gobierno en el país, tras meses de negociaciones a raíz de las elecciones parlamentarias celebradas en mayo de 2018 en el país asiático.

El anuncio ha sido realizado tras un encuentro en el Palacio de Baabda entre el presidente, Michel Aoun, y el primer ministro designado, Saad Hariri, a la que posteriormente se ha sumado el presidente del Parlamento, Nabih Berri.

El último obstáculo para la formación del Ejecutivo ha sido superado después de que el líder de Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, haya aceptado ceder la cartera de Cultura al Movimiento AMAL, liderado por Berri.

Hariri ha señalado inmediatamente después del anuncio que el Ejecutivo "trabajará en servicio del país" para hacer frente a los "desafíos sociales y económico", al tiempo que ha subrayado que "la solución no es teórica, sino un programa claro".

"Los problemas no pueden sufrir más retrasos", ha dicho el primer ministro designado, quien ha destacado la necesidad de "compromisos y cooperación entre los ministros", tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

"Mi gobierno es el de la inversión en desarrollo, no el del populismo", ha señalado, antes de añadir que "no es una tarea fácil" y que "no hay otra opción que asumir responsabilidades y depender de todos los ministerios para construir el Estado".

MIEMBROS DEL GOBIERNO

El nuevo Gobierno estará integrado por Yebran Basil en Exteriores, Elías Bu Saab en Defensa, Albert Serhan en Justicia, Mansur Bteish en Economía, Nada al Bustani en Energía, Fadi Jreisati en Medio Ambiente, Raya al Hasán en Interior, Salim Jreisati en Asuntos Presidenciales, Ghasán Atalá en Desplazados, y Avedis Guidanian en Turismo.

Asimismo, Sanidad ha recaído en Yamil Jabaq, Deporte y Juventud en Mohamed Fneish, Educación en Akram Shehayeb, Industria en Uael Abú Faur, Tecnología y Asuntos de Inversión en Adel al Afiuni, Obras Públicas en Yusef Fenianos, Trabajo en Camille Abú Suleiman, Finanzas en Alí Hasán Jalil, y Cultura en Mohamed Daud.

Por último, Mohamed Shuqeir ha sido nombrado ministro de Telecomunicaciones, Richard Kuyumjian de Asuntos Sociales, Hasán al Laqis de Agricultura y Yamal al Jarrá de Información, según ha informado el portal local de noticias Naharnet.

De esta forma, el Movimiento Patriótico Libre de Aoun se ha hecho con ocho carteras --Exteriores, Defensa, Justicia, Economía, Energía, Medio Ambiente, Asuntos Presidenciales y Desplazados--, mientras que el partido-milicia chií Hezbolá ha obtenido dos --Sanidad y Deportes y Juventud--, a la que suma el secretario de Estado para Asuntos Parlamentarios, Mahmud Qmati.

Por su parte, Al Mustaqbal, la formación de Hariri, ha obtenido tres ministerios --Interior, Telecomunicaciones e Información--, además de la secretaria de Estado para Rehabilitación Social y Mujeres, Violet Jairalá Safadi, y AMAL se ha hecho con tres --Finanzas, Cultura y Agricultura--.

Fuerzas Libanesas ha obtenido la cartera de Asuntos Sociales y la de Trabajo, además de la ministra de Estado para Desarrollo Administrativo, May Chidiac, mientras que el Partido Socialista Progresista (PSP) cuenta con otros dos --Educación e Industria-- y el Movimiento Marada se ha quedado con Obras Públicas.

Por último, el Partido Tashnag se ha quedado con Turismo, el bloque del ex primer ministro Nayib Mikati con Tecnología y Asuntos de Inversión, el Partido Democrático Libanés con el ministro de Estado para Asuntos de Refugiados, y la Reunión Consultativa con el ministro de Estado Hasán Mrad.

EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL EJECUTIVO

Aoun designó nuevamente como primer ministro a Hariri el 24 de mayo, después de que el líder del Movimiento Al Mustaqbal (Futuro) recabara los apoyos necesarios en el Parlamento, después de los comicios celebrados ese mes.

La decisión de la Presidencia cumplió así con el complicado reparto de poderes en el país, que reserva el cargo de primer ministro a un suní. La reelección de Hariri se daba prácticamente por garantizada, debido a los apoyos con los que contaba el político.

Sin embargo, las negociaciones se fueron topando con repetidos obstáculos durante los meses siguientes, sumiendo al país en una nueva crisis política ante la falta de Ejecutivo, en medio de las graves crisis económica y social que atraviesa.

De hecho, Aoun criticó hace dos semanas lo que describió como "influencias regionales" en la política libanesa, días después de hablar de "guerra fría doméstica". Está previsto que la primera reunión del nuevo Gabinete tenga lugar este sábado.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha aplaudido la formación del nuevo Gobierno en Líbano y le ha deseado éxito tanto a Hariri como al resto de miembros del ejecutivo.

"El presidente Emmanuel Macron reafirma su compromiso con la soberanía, la estabilidad y la seguridad de Líbano", ha indicado El Elíseo francesa en un comunicado. "Destacó la importancia de la política de disociación y la lucha contra el terrorismo", ha añadido.