Perú insiste en que Maduro "no es bienvenido" en la Cumbre de las Américas

Publicado 15/02/2018 21:44:38 CET

LIMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Perú, Mercedes Araóz, ha insistido este jueves en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no es bienvenido" a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 13 y el 14 de abril en Lima, respondiendo así al líder bolivariano, que ha asegurado que irá "llueva, truene o relampaguee".

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la semana pasada que había invitado a Maduro a la Cumbre de las Américas, si bien matizó que corresponde a cada uno saber si es bien recibido. Esta invitación causó un gran revuelo en la política peruana y la oposición había amenazado con una moción para declarar al venezolano persona 'non grata'.

El Grupo de Lima, reunido el pasado martes en la capital peruana, adoptó la decisión de retirar la invitación ya cursada por el Gobierno de Perú a Maduro para que asista al foro regional. Su presencia "ya no es bienvenida", reza la declaración conjunta

"Considerando la actual situación en Venezuela, mi Gobierno ha decidido que la presencia del presidente Maduro en la VIII Cumbre de las Américas, ya no es bienvenida", ratificó el miércoles Kuczynski en Twitter. El mandatario peruano esgrimió que, conforme a la Declaración de Quebec, "cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado es un obstáculo insuperable para su participación en el proceso de Cumbres de las Américas".

Sin embargo, Maduro no se ha conformado y ha asegurado que irá. "¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver porque llueva truene o relampaguee, por tierra, mar o aire, llegaré a la Cumbre las Américas. Allí estaremos", ha afirmado en una rueda de prensa con los medios internacionales celebrada este jueves en el Palacio de Miraflores.

Araóz le ha dado la réplica y ha insistido en que "ya no es bienvenido a Perú". "Tiene que entender que en Perú no lo queremos recibir", ha indicado, explicando además que no podrá entrar en suelo peruano a no ser que cuente con el 'placet' de las autoridades del país, y no es el caso.

La jefa de Gobierno ha lamentado que Maduro haya desaprovechado la oportunidad que le daba el diálogo iniciado el 1 de diciembre en Santo Domingo con la oposición para zanjar la crisis política en Venezuela. "No hay ningún cambio por su parte", ha reprochado, según informa la prensa local.

Araóz ha enfatizado que el rechazo a Maduro va más allá del Gobierno porque "la crítica hacia su gobierno es bastante alta" entre los peruanos. Hasta cinco partidos políticos y varias organizaciones civiles preparan manifestaciones en Lima contra la presencia del venezolano en el país.

La Cumbre de las Américas es la única cita que reúne a todos los países americanos, incluidos Estados Unidos y Canadá, porque está impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA). De hecho, en los últimos años hasta ha contado con la presencia de Cuba, gracias al acercamiento entre Washington y La Habana.