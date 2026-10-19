El PMA suspende la entrega de ayuda a medio millón de personas en Gaza a causa de la falta de financiación

Campamento de desplazados en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado este lunes un recorte de ayuda alimentaria a cerca de un tercio de los beneficiarios en la Franja de Gaza a causa de la falta de financiación, un paso que afecta a medio millón de personas ante la llegada del invierno y tras las "modestas mejoras" a nivel de seguridad alimentaria en el enclave tras la ofensiva lanzada por Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El organismo ha destacado que esta decisión supone que a partir de ahora dará ayuda a 1,1 millones de personas que figuran entre "los más vulnerables", una cifra que cae respecto a los 1,6 millones que recibían hasta ahora alimentos y ayuda en efectivo. A ello se suma que las raciones de alimentos han sido reducidas "a la mitad", con lo que las familias beneficiarias recibirán solo un paquete de comida y "una pequeña bolsa de harina".

Asimismo, el número de comidas calientes ha sido reducida de 250.000 a 150.000 al día, mientras que las familias que viven en zonas "de difícil acceso", incluidas las situadas "cerca de la 'línea amarilla'", en la que están desplegadas las tropas de Israel a raíz del acuerdo de octubre de 2025, recibirán "una comida caliente cada dos días, en lugar de cada día".

La ayuda en efectivo será reducida también para 75.000 familias, según el PMA, que ha destacado que por ahora puede "seguir dando apoyo a panaderías que cubren un tercio de las necesidades de pan en Gaza", así como "dando asistencia nutricional a 300.000 mujeres y niños" y "entregando alimentos sanos en colegios a 200.000 niños", según un comunicado publicado por la organización.

"La falta de financiación también está afectando a las operaciones del PMA en Cisjordania, donde, en septiembre, la agencia redujo a la mitad el número de personas que reciben asistencia: de 400.000 a 200.000", ha recordado, al tiempo que ha reseñado que durante los últimos tres años sus labores han supuesto "un salvavidas" para el 90% de las familias en Gaza.

En este sentido, ha especificado que alrededor de 1,4 millones de personas, lo que supone el 67% de la población de Gaza, sufren "inseguridad alimentaria aguda a niveles de crisis o peor", una cifra que supone un descenso respecto a los 1,6 millones de personas que estaban en esta situación a finales de 2025. "La mejora sigue siendo modesta y frágil", ha explicado.

"Alrededor de 200.000 personas siguen en condiciones de emergencia, por lo que es necesaria asistencia alimentaria inmediata para evitar muertes por hambre", ha puntualizado el organismo, que ha añadido que "solo uno de cada cinco niños consume una dieta suficientemente diversa", a lo que se suma que "el acceso a la sanidad, el agua y los servicios de higiene sigue limitado" en Gaza.

El PMA ha hecho hincapié en que "más del 80% de la población de Gaza no tiene trabajo", lo que implica que muchas familias no tienen ingresos para pagar alimentos ricos en proteínas, incluso cuando están disponibles, antes de puntualizar que los avances obtenidos desde octubre de 2025 podrían "revertirse rápidamente" si la financiación humanitaria sigue descendiendo.

"A medida que se acerca el invierno, se necesitan urgentemente recursos adicionales para mantener la asistencia alimentaria de emergencia, proporcionar apoyo técnico fundamental y prevenir la desnutrición entre los niños pequeños, así como entre las mujeres embarazadas y en período de lactancia", ha dicho el organismo, que ha lamentado que en lo que va de año ha recibido "menos de la mitad de los fondos obtenidos en años anteriores" para sus operaciones en Palestina.

De esta forma, ha afirmado que requiere con urgencia 450 millones de dólares (alrededor de 400 millones de euros) para mantener sus operaciones esenciales en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses, desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027.