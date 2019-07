Polémica en Reino Unido por la advertencia de la Policía a la prensa tras la filtración de Darroch

Publicado 13/07/2019 15:38:51 CET

LONDRES, 13 Jul. (Reuters/EP) -

Diversos dirigentes políticos, incluidos los dos contendientes para ser el próximo primer ministro, se han posicionado este sábado con la prensa después de que la Policía lanzara una advertencia por la filtración de los cables diplomáticos sobre el embajador británico en Washington, Kim Darroch, en los que tildaba de "inepto" al presidente estadounidense, Donald Trump. Darroch finalmente dimitió.

"Aconsejaría a todos los propietarios, directores y editores de medios de comunicación que no publiquen documentos gubernamentales filtrados que tengan en su posesión o que les ofrezcan y que los entreguen a la Policía o a su legítimo dueño, el Gobierno de Su Majestad", dijo el viernes el máximo responsable antiterrorista del Ministerio del Interior, Neil Basu.

Estas frases han sido muy criticadas por la prensa, desde los periodistas a los directores, y por políticos que adveirten de que suponen una limitación de la libertad de prensa. "Las amenazas del Estado a la libertad de los medios de comunicación suponen un peligros camino a la intimidación", ha apuntado el ministro de Sanidad, Matt Hancock, a través de Twitter.

El director del 'London Evening Standard' y exministro de Finanzas George Osborne ha cargado también contra unas declaraciones "muy estúpidas" de un "cargo menor que no parece comprender mucho sobre libertad de prensa".

"No piedo pensar en un mejor ejemplo de postura torpe de la Policía intentando condicionar las funciones de los medios como defensa ante los poderosos y quienes tienen la autoridad", ha indicado por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Directores, Ian Murray. "Francamente, es el tipo de planteamiento que esperaríamos de los regímenes totalitarios, en los que los medios de comunicación son solo un altavoz adulador del Gobierno", ha añadido.

CUESTIÓN DE CAMPAÑA

También se han pronunciado los dos candidatos conservadores a suceder a Theresa May como primera ministra a partir del 24 de julio, el exministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt y su antecesor en el cargo, Boris Johnson.

"Es inconcebible que un periódico ni ningún otro medio que publique ese material sea perseguido judicialmente", ha afirmado Johnson durante un acto en el centro de Inglaterra.

Hunt ha escrito en Twitter que defiende el derecho de la prensa a publicar esas filtraciones "si las juzgan como de interés público". "Ese es su trabajo", ha remachado.

Fuentes diplomáticas consultadas por Reutesr destacan que la falta de apoyo de Johnson y Hunt fue uno de los factores que propiciaron la dimisión de Darroch.

Por contra, el ministro de Seguridad, Ben Wallace, ha defendido que la prensa debe someterse a la Ley de Secretos Oficiales. También el exministro de Defensa Michael Fallon ha argumentado en BBC Radio que "si (los periodistas) reciben material robado, deben devolverlo a su legítimo dueño y estar al tanto del grave daño que se ha hecho y que puede ser aún mayor".

La información fue publicada el pasado 7 de julio por el periódico 'The Mail on Sunday' con cables que datan de 2017. Darroch señala que "no se espera que la Administración Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante". "No creemos que se vaya a volver menos disfuncional, menos impredecible, menos dividida y menos diplomáticamente torpe e inepta", recoge el texto.

Así, aconsejaba a los altos cargos británicos que adularan a Trump: "Para un hombre que ha llegado a ocupar el cargo más importante del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

Además apuntaba a que en la Casa Blanca había "un ambiente excepcionalmente disfuncional". "No creo que esta Administración llegue a parecer nunca competente", señalaba. No obstante, Darroch pide no subestimar al presidente, dado que ha salido airoso de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto.