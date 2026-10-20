La Policía británica detiene otra vez a dos sospechosos vinculados a una presunta trama iraní en la base de Fairford

Archivo - Imagen de archivo de la base militar de Fairford, en Reino Unido - Simon Chapman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha detenido otra vez a dos sospechosos que había dejado en libertad en medio de su presenta vinculación con una "trama iraní" en torno a la base militar de Fairford.

Se trata de dos jóvenes, un británico de 24 años y un joven británico-iraní de 25, ambos londinenses, sospechosos de "auxiliar a un servicio de Inteligencia extranjero", Irán en este caso, según un comunicado de la agencia antiterrorista recogido por la cadena BBC.

Los dos fueron arrestados por vez primera el 27 de septiembre. El primero cerca de Fairford, el segundo en Westminster.

En la madrugada de ese día, la Policía fue alertada de la presencia de tres vehículos sospechosos cerca de la base aérea. Posteriormente se declaró un incidente grave y se evacuaron decenas de viviendas.

Cinco hombres fueron encontrados con gasolina en tres furgonetas cerca de la base aérea; inicialmente fueron arrestados bajo sospecha de cometer delitos tipificados en la Ley de Explosivos y posteriormente detenidos bajo sospecha de preparar un acto terrorista.

Siete hombres fueron sido arrestados inicialmente en el marco de la investigación policial antiterrorista. Los otros cinco hombres permanecen en libertad bajo fianza.