La Policía británica podría haber protegido a políticos de acusaciones de abusos a menores

Publicado 04/03/2019 23:36:00 CET

LONDRES, 4 Mar. (Reuters/EP) -

La Policía y partidos políticos británicos habrían intentado proteger a destacados políticos de acusaciones de abusos sexuales a menores, según ha denunciado un abogado que trabaja en presuntos abusos históricos, Brian Altman, dentro de un proyecto financiado por las autoridades.

"El objetivo central de esta investigación trata de si las instituciones gubernamentales no protegieron a los menores y de si siguen haciéndolo", ha apuntado Altman, que se centra en comportamientos de instituciones y no de individuos, por lo que no habrá consecuencias penales.

Por ejemplo investigará si la organización Intercambio de Información Pedófila (PIE, por sus siglas en inglés), un grupo que abogaba por abolir la edad legal para el consentimiento sexual, recibió miles de libras de dinero público a finales de la década de 1970 para intentar tapar investigaciones.

La iniciativa se encuadra en la Investigación Independiente sobre Abusos Sexuales a la Infancia (IICSA, por sus siglas en inglés), una de las iniciativas de mayor calado adoptada en este sentido en Reino Unido. El proyecto se creó en julio de 2014 bajo el patrocinio de la ahora primera ministra, Theresa May, entonces ministra del Interior, tras destaparse varios casos de abusos perpetrados hacía décadas.

Comenzó a funcionar en 2017 después de que las tres primeros directores dimitieran consecutivamente. La investigación prevé un plazo de cinco años.