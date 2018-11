La Policía israelí propone la imputación del abogado de Netanyahu por corrupción

REUTERS / POOL NEW

Publicado 08/11/2018 16:52:18 CET

JERUSALÉN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha recomendado que se impute a varias personas por posibles irregularidades en la compra de equipos militares a Alemania, entre ellos el abogado David Shimron, un cercano colaborador del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de quien es incluso familia lejana.

El 'Caso 3000', como se ha denominado a estas investigaciones, analiza la compra de submarinos y otras embarcaciones por valor de 2.000 millones de dólares al grupo empresarial alemán Thyssenkrupp. El propio Netanyahu ha llegado a declarar por este caso.

La Policía no considera sospechoso al primer ministro, pero sí que entiende que hay indicios para solicitar la imputación formal de Shimron, de un exresponsable de la oficina de Netanyahu, David Sharan, de un antiguo jefe de la Armada, Eliezer Marom, y de otros dos exoficiales.

La investigación se inició en 2016, cuando el Canal 10 israelí destapó que Shimron representaba no solo a Netanyahu, sino también al agente local de la firma alemana, lo que suponía un posible conflicto de interés. La Policía sospecha ahora que recibió 270.000 shequels (más de 6.400 euros) como recompensa por sus gestiones, informa el periódico 'Haaretz'.

"No he cometido ningún delito", ha alegado Shimron en declaraciones a la edición digital 'Yedioth Ahronoth'. También su abogado ha negado cualquier implicación en un comunicado remitido a la agencia Reuters, asegurando que su cliente no estaba implicado en la compra de los equipos.

Netanyahu sí figura como sospechoso en otros tres casos de corrupción y, en febrero, la Policía recomendó su imputación en dos de ellos. El fiscal general, sin embargo, todavía no se ha pronunciado al respecto.