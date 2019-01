Ningún herido tras la explosión de un coche bomba en Londonderry, Irlanda del Norte

Actualizado 20/01/2019 0:07:33 CET

BELFAST, 19 (Reuters/EP)

La Policía de Irlanda del Norte ha informado este sábado de un posible atentado con coche bomba en la calle Bishop del centro de Londonderry. La propia Policía ha informado a través de Twitter ha publicado lo que parece un vehículo en llamas en un entorno urbano.

La Policía ha acordonado la zona, aunque políticos locales han informado de que no hay ningún herido como consecuencia de la explosión, ocurrida muy cerca de los tribunales de la ciudad en torno a las 20.00 horas de la tarde del sábado.

Los responsables de la explosión hicieron una llamada con 15 minutos de antelación avisando de la colocación de la bomba, informa el diario iraldés 'The Irish Times'.

"Este acto de terrorismo sin sentido debe ser condenado en los términos más duros. Agradecida a nuestros servicios de emergencia y a su rápida intervención que permitió garantizar que no haya víctimas mortales ni heridos", ha apuntado a través de Twitter la líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Arlene Foster.

Otro dirigente del DUP, Gary Middleton, diputado por esta circunscripción, ha informado de que la Policía le ha confirmado que no hay heridos. El vehículo era robado, ha añadido sin citar fuentes. El periódico 'The Irish Times' ha indicado concretamente que se trataba de una furgoneta de reparto de pizza robada en el barrio de Brandywell.

Los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 pusieron fin en buena medida a tres décadas de violencia en el Ulster entre protestantes, que querían permanecer en Reino Unido, y católicos, partidarios de la unificación con Irlanda, pero ha seguido habiendo actos de violencia esporádicos.

Los grupos escindidos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) han perpetrado ataques contra policías y miembros de las fuerzas de seguridad en los últimos años. En 2012, un funcionario de prisiones norirlandés murió en un tiroteo en una carretera atribuido a estos grupos, el primer asesinato de este tipo desde 1993.

Police are in attendance at the scene of an incident in Derry/Londonderry city centre. We would ask for patience and co-operation of the public and the business community as we carry out our initial investigations. Any info to 101 or Crimestoppers on 0800 555 111.