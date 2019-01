Imputado en Zimbabue por subversión el pastor opositor Evan Mawarire

Actualizado 17/01/2019 21:59:53 CET

Las autoridades de Zimbabue han imputado este jueves por subversión e incitación de la violencia al pastor y activista opositor Evan Mawarire, quien se expone ahora a una pena de hasta 20 años de cárcel.

"No puedo expresar lo desolador que es esto. Pensábamos que teníamos un nuevo país y una nueva forma de hacer las cosas", ha dicho, en referencia a la salida del poder de Mugabe en noviembre de 2017 tras un golpe de Estado incruento.

"Nada de lo que se me ha acusado es lo que he hecho", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión británica BBC. La Fiscalía considera que su vídeo en la red social Facebook pidiendo a la gente que participara en una protesta no saliendo a la calle incitaron a la violencia.

En el vídeo, de dos minutos y 20 segundos de duración y publicado el 13 de enero, Mawarire pidió a la población que no fuera a trabajar ni llevara a los niños a la escuela para denunciar la mala situación económica en el país.

La huelga, motivada por la subida de los precios del combustible anunciada por el presidente Emmerson Mnangagwa, terminó el miércoles después de que los manifestantes se atrincheraran con piedras y quemaran neumáticos en Harare, mientras que en Bulawayo, la segunda ciudad del país, se produjeron saqueos de tiendas.

Una organización de médicos ha indicado que han tratado a casi 70 personas por heridas de bala mientras que la Policía ha detenido a 600 personas durante las protestas, incluidos Mawarire y un diputado opositor.

Un portavoz de Abogados por los Derechos Humanos de Zimbabue, cuyos letrados están representando a Mawarire y a otras 130 personas, ha indicado que la Policía ha elevado los cargos contra el pastor, demorando su comparecencia ante el tribunal.

Mawarire se hizo famoso en 2016 cuando puso en marcha en redes sociales un movimiento bautizado en inglés como 'Esta bandera' (#ThisFlag) para animar a los zimbabuenses a denunciar las políticas del régimen de Mugabe, al que culpó del alto nivel de paro, la corrupción y los retrasos en el pago de sueldos. En 2017, fue absuelto de los cargos por alentar desórdenes públicos y por conducta irregular.

La Policía ha informado de la muerte de tres personas en enfrentamientos entre agentes y manifestantes en las protestas del lunes, si bien una organización médica ha elevado el balance a seis muertos.

Muchos zimbabuenses acusan a Mnangagwa de haber fracasado en el cumplimiento de las promesas que hizo en campaña electoral para reactivar el crecimiento económico y romper con el régimen de Mugabe.

Desde entonces, el país ha sufrido de nuevo las consecuencias por la escasez de dólares que afecta a su economía, lo que ha hecho crecer la inflación y ha pasado factura a los ahorros de los ciudadanos, que han decidido salir a la calle para protestar por la situación.

El Gobierno ha culpado por las manifestaciones al principal partido opositor y a los grupos locales defensores de los Derechos Humanos y ha denunciado que todo forma parte de un plan para derrocar al Gobierno de Mnangagwa.